Remis Retro paviešino netikėtas „akimirkas“ su prieš daugelį metų nušautu tėčiu: „Ilsėkis ramybėje“

Išbandyti dirbtinio intelekto subtilybes nutarė ir reperis Remigijus Daškevičius-Remis Retro.
Žinomas vyras socialinio tinklo „Instagram“ paskyroje paviešino nuotraukas, kuriose pozuoja su dar vaikystėje anapilin iškeliavusiu tėčiu – Kauno šešėlinio pasaulio veikėju Remigijumi Daškevičiumi-Daške (1968–2001).
„Alternatyvi realybė. Ilsėkis ramybėje, Tėvai!“, – šalia dirbtinio intelekto sugeneruotų akimirkų su tėčiu rašė jis.
Kai buvo nušautas R. Daškevičius-Daškė, R. Daškevičiui-Remiui Retro tebuvo penkeri.
„Atsimenu pakankamai daug fragmentų. Pamenu mūsų laiką kartu, tam tikras išvykas, Palangą. Nuotrupas. Bet daug informacijos atėjo jau vėliau – istorijų apie jį. Net ir dabar, besisukdamas pramogų šou pasaulyje, pakankamai dažnai pokalbiuose išgirstu senus įvykius, pasakojimus.
Tam tikra prasme vis dar gyvenu ką nors naujo sužinodamas apie jį. Aišku, sunku tai perkelti į šiuos laikus – tuomet žmonės kitaip suprato. Tačiau išliko aiškus ir ryškus jo palikimas“, – metų pradžioje Lrytas laidoje „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ kalbėjo Remis Retro.
Žinomas vyras mintimis nusikėlė į vaikystę ir laidoje pasidalijo, kokia ji buvo be tėčio.
„Iš tikrųjų jautėsi jo nebuvimas, bet vis tiek turėjau gerą vaikystę. Mama labai rūpinosi mumis su broliu. Netrūko nei rūpesčio, nei išsilavinimo, nei užsiėmimų prasme. Nuo mažų dienų stengėsi, kad atrastume savo kelią. Vėliau, kai man buvo aštuoneri, mama vėl susituokė. Turime patėvį Vytą ir dar sesę. Tad visą laiką gyvenome kaip normali šeima. Aišku, kažkokių nuoskaudų liko – tai natūralu. Bet, apart to, tikrai gyvenome normalų gyvenimą“, – pasakojo atlikėjas.
Portalas Lrytas yra skelbęs, kad Daktarų gaujos klestėjimo laikais bene vienintelis žmogus, nebijojęs Kaune mesti iššūkį Henrikui Daktarui, buvo būtent R. Daškevičius. Pastarąjį nežinomo snaiperio kulka pakirto, kai jam buvo vos 33-eji.
1967 metais gimęs R. Daškevičius augo tvarkingoje kauniečių šeimoje. Tėvas – statybininkas, motina – namų šeimininkė, visą gyvenimą paskyrusi trijų vaikų auklėjimui. Dar būdamas paauglys R. Daškevičius tapo Žaliakalnio gatvėse išdykaujančių vaikėzų lyderiu.
Jo autoritetą stiprino bokso treniruotėse įgyta kovotojo patirtis. Jau tada užsimezgė R. Daškevičiaus pažintys su kauniečiais, vėliau tapusiais šalies sporto ir verslo garsenybėmis. Baigęs karinę tarnybą, jis ėmė lankytis Kauno savivaldybės įkurtame „Tauro“ sporto klube.
Sportininkai vakarais budėdavo restoranuose, saugodavo svarbius objektus. Klubas greitai buvo uždarytas, o tuometiniai sportininkai susibūrė į gaują. Taip susiformavo grupuotė, kuriai vėliau prigijo R. Daškevičiaus pravardė. Grupės narius imta vadinti „daškiniais“. Pamažu apsauga tapo tik reketo priedanga.
Užvirus Kauno mafijozų karui, R. Daškevičius buvo nužudytas 2001 metų lapkričio 24 dieną.