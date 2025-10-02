Lrytas Premium prenumerata tik
Š. Jasikevičiaus žmona A. Douka su vaikais pasirodė Kauno oro uoste: akį traukė nepriekaištinga išvaizda

2025 m. spalio 2 d. 20:52
Lrytas.lt
Stambulo „Fenerbahce“ vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius ketvirtadienio vakarą nusileido Kauno Karmėlavos oro uoste, kur atsakė į žurnalistų klausimus.
Eurolygos čempionas džiaugėsi vėl galėdamas grįžti į gimtinę, o kartu su juo grįžo ir mylima šeima.
Naujienų portalo Lrytas fotografas užfiksavo grįžusius Š. Jasikevičiaus šeimos narius – žmoną Anną Douką, dukrą Ailą ir sūnų Luką.
Neseniai Lietuvoje nusileidusi šeimyna atrodė puikiai nusiteikusi ir spinduliavo gera nuotaika.
Iš A. Doukos veido nedingo šypsena, pakilių emocijų neslėpė ir vaikai.
Nuolat savo nepriekaištinga išvaizda stebinanti Anna šį kartą vilkėjo „Balmain“ marškinėlius, prie kurių priderino baltus prigludusius džinsus ir juodą „bomber“ tipo švarkelį.
Panašu, kad per kelionę moteris visai nepavargo – tą įrodė ir jos pasirinkta avalynė. Ką tik iš lėktuvo išlipusi moteris dėvėjo aukštakulnius su stebėtinai aukštu kulnu.
Primename, kad penktadienį, spalio 3 d., Kauno „Žalgiris“ namų arenoje stos į kovą su Š. Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ komanda.
Savo ruožtu Š. Jasikevičius Lietuvos komandą gyrė ir teigė, kad jos laukia puikus sezonas.
