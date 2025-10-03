Dž. Siaurusaitis atksleidė, kokią netikėtiną sumą uždirba už vieną „Simpsonų“ sezoną

Save jis įvardija kaip serialų režisierių.
Bene dažniausiai žmonės jį išgirsta stebėdami legendinį filmą „Simpsonai“.
D.Klajumas pastebėjo, kad filmukas jau spėjo pakeisti kartas – vieni su juo užaugo, kiti auga.
Džiugas „Simpsonus“ garsina nuo 1993-iųjų.
„Kaskart įgarsinimas skiriasi: vienais metais vienaip, kitais – kitaip. Bet ką aš visada stengiuosi padaryt, tai nepakartot balso. Svarbu maniera ir intencija.
Dabar daug garsintojų arba neutraliai garsina, kur nesuprasi, kur kablelis, taškas“, – svarstė jis.
O kiek jis uždirba už įgarsinimą?
„Už sezoną, už 22 serijas... Kaip čia suskaičiuoti. 70 centų už minutę ant popieriaus. Už sezoną gaunasi gal 300–350 eurų ant popieriaus“, – prasitarė jis.