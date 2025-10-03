Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Dž. Siaurusaitis atksleidė, kokią netikėtiną sumą uždirba už vieną „Simpsonų“ sezoną

2025 m. spalio 3 d. 22:51
Lrytas.lt
Komiko Dominyko Klajumo kartu su kolegomis kuriamoje tinklalaidėje apsilankė puikiai visiems žinomas aktorius Džiugas Siaurusaitis. Čia pat jis prabilo apie tai, kiek uždirba garsindamas garsųjį „Simpsonų“ serialą.
Daugiau nuotraukų (3)
Save jis įvardija kaip serialų režisierių.
Bene dažniausiai žmonės jį išgirsta stebėdami legendinį filmą „Simpsonai“.
D.Klajumas pastebėjo, kad filmukas jau spėjo pakeisti kartas – vieni su juo užaugo, kiti auga.
Džiugas „Simpsonus“ garsina nuo 1993-iųjų. 
„Kaskart įgarsinimas skiriasi: vienais metais vienaip, kitais – kitaip. Bet ką aš visada stengiuosi padaryt, tai nepakartot balso. Svarbu maniera ir intencija.
Dabar daug garsintojų arba neutraliai garsina, kur nesuprasi, kur kablelis, taškas“, – svarstė jis.
O kiek jis uždirba už įgarsinimą?
„Už sezoną, už 22 serijas... Kaip čia suskaičiuoti. 70 centų už minutę ant popieriaus. Už sezoną gaunasi gal 300–350 eurų ant popieriaus“, – prasitarė jis.
 
 
 
Džiugas Siaurusaitisserialas Simpsonai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.