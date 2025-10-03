Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Š. Jasikevičiui Kaune – artimiausių palaikymas: dėmesį tribūnose kaustė stilingai atrodanti A. Douka

2025 m. spalio 3 d.
Kauno „Žalgirio“ sirgaliams – ypatingas vakaras. 
Po įspūdingos pergalės Monake prieš Eurolygos vicečempioną „Monaco“ klubą žalgiriečiai penktadienį pirmą kartą šį sezoną savo arenoje stojo į kovą su dar vienu grandu – čempionės titulą ginančia Stambulo „Fenerbahce“ ekipa, vadovaujama Šarūno Jasikevičiaus.
Į „Žalgirio“ areną susirinko tūkstančiai krepšinio aistruolių, sukūrusių nepakartojamą atmosferą.
Vis dėlto tribūnose buvo galima išvysti ne tik žaliai baltą minią – tarp sirgalių buvo ir „Fenerbahce“ gerbėjų.
Palaikyti Š. Jasikevičiaus vadovaujamos Stambulo ekipos atvyko ir jo artimieji – mama, brolis bei žmona gražuolė Anna Douka su vaikais.
Ana, kaip visuomet, atrodė itin stilingai – ji pasirinko tamsiai mėlyną džinsinę, rankovių neturinčią palaidinę, prie jos priderino tokios pat spalvos džinsus, o visą įvaizdį vainikavo masyvi auksinė grandinėlė ant kaklo.
