Š. Jasikevičiui Kaune – artimiausių palaikymas: dėmesį tribūnose kaustė stilingai atrodanti A. Douka

Po įspūdingos pergalės Monake prieš Eurolygos vicečempioną „Monaco“ klubą žalgiriečiai penktadienį pirmą kartą šį sezoną savo arenoje stojo į kovą su dar vienu grandu – čempionės titulą ginančia Stambulo „Fenerbahce“ ekipa, vadovaujama Šarūno Jasikevičiaus.
Į „Žalgirio“ areną susirinko tūkstančiai krepšinio aistruolių, sukūrusių nepakartojamą atmosferą.
Vis dėlto tribūnose buvo galima išvysti ne tik žaliai baltą minią – tarp sirgalių buvo ir „Fenerbahce“ gerbėjų.
Palaikyti Š. Jasikevičiaus vadovaujamos Stambulo ekipos atvyko ir jo artimieji – mama, brolis bei žmona gražuolė Anna Douka su vaikais.
Ana, kaip visuomet, atrodė itin stilingai – ji pasirinko tamsiai mėlyną džinsinę, rankovių neturinčią palaidinę, prie jos priderino tokios pat spalvos džinsus, o visą įvaizdį vainikavo masyvi auksinė grandinėlė ant kaklo.