Veidai ir vardai

Kovotojo E. Šalkovskio draugės šeimoje – didžiulė nelaimė: plinta pagalbos šauksmas

2025 m. spalio 4 d. 14:15
Lrytas.lt
Kovotojo Edvino Šalkovskio draugės šeimą ištiko didžiulė nelaimė – sudegė jos tėvų gyvenamasis namas.
Apie tai sportininkas pranešė socialiniuose tinkluose ir kreipėsi į sekėjus prašydamas pagalbos.
„Sveiki visi, sudegė mano draugės tėvų gyvenamasis namas. Per gaisrą jie neteko visko, kas buvo sukurta per daugelį metų.
Šiuo metu jiems labai reikia pagalbos. Kiekviena, net ir mažiausia parama, jiems bus didžiulis palaikymas šiuo sunkiu metu.
Jei galite prisidėti – būsite nepaprastai svarbi pagalbos dalis. Ačiū jums!“, – rašė E. Šalkovskis „Facebook“ paskyroje.
Kovotojas taip pat nurodė, kad žmonės, norintys prisidėti prie pagalbos, gali tai padaryti per Kaja Alicja Karazniewicz sąskaitą: KAJA ALICJA KARAZNEVIČ – LT04 7300 0101 7098 5667.
E. Šalkovskis pabrėžė, kad jo draugės šeima per gaisrą neteko visko, todėl šiuo metu jiems itin svarbus bendruomenės palaikymas.
