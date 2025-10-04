Indrės Bareikienės pasirodymas sudrebino Druskininkus: dalyvės garsią moterį nešė ant rankų

„Neslėpsiu labai norėjau grįžti į šį miestą, nes būtent čia prieš kelis metus minia moterų tikrąją ta žodžio prasme mane laikė ant rankų“, – juokavo I. Bareikienė.
Pasak unikalių vakarų sumanytojos, kiekvienas miestas ir kiekvienas renginys turi savo unikalią energiją.
„Tikrai dažnai įvyksta nesuplanuotų įvykių, nes auditorija yra gyva. Paskutinį kartą kai buvau Druskininkuose pasijuokiau su susirinkusia auditorija, kad kiti atlikėjai ir muzikantai patiria tą jausmą, kai šoka nuo scenos į minią ir, kad aš to jausmo, su visa pagarba, tikrai nepatirsiu. Kažkas iš publikos pradėjo piktintis, moterys sustojo prie scenos ir padėjo skanduoti, kad šokčiau, jog jos tikrai išlaikys. Taip ir įvyko! Prisiminsiu šitą nuotykį visą gyvenimą“, – kurioziška situacija pasakojo I. Bareikienė.
Penktadienio vakarą susirinkusi auditorija pakartojo legenda tapusį kuriozą. Renginio pabaigoje Indrė dalyvių prašymu vėl pasijautė it roko žvaigždė – moterys ją nešė ant rankų.
Specialiai tik moterims komedijos renginius organizuojanti moteris sako, kad programa „Pasileisk plaukus“ tiesiog neišsemiama. „Programa kiekvieną kartą skiriasi, ją vis papildau ir praturtinu naujomis patirtimis. Kai sakau, kad tai komedijos vakaras, tai vis tik kur kas daugiau. Mes juokiamės iš visoms puikiai pažįstamų situacijų, viena kitą motyvuojame, įsikvepiame, patiriame geros energijos mainus. Tikiu, kad moterims būtent to ir reikia – nuoširdžiai pasijuokti, įsikvėpti ir pašokti“, – mintimis dalijosi visuomenininkė.
Anot I. Bareikienės, vakarai, skirti tik moterims, tikrai ne be reikalo. „Dar vienas aspektas, kodėl tokie vakarai labai reikalingi mums, moterims, yra moteriška draugystė. Labai raginu į renginius pasiimti drauges, mamas, dukras, tetas, koleges, giminaites. Moteriškas ryšys yra labai svarbus. Turiu pripažinti, kad ir pati to anksčiau nelabai supratau, atrodė, kad labiau paauglystėje pritampu vaikinų kompanijose, kur lyg ir viskas paprasčiau. Bet tiesa yra visai kitokia. Juk neveltui senovėje gyvendavome bendruomenėse, moterys padėdavo kitoms moterims. Mums gyvybiškai svarbu dalintis patirtimi, emocijomis, komplimentais ir gera energija. Tik taip galim išgyventi viską“.
Garsi moteris pripažįsta, kad toliau planuoja su renginiai keliauti po Lietuvą ir užsienio lietuvių bendruomenes. Jau lapkričio 28 d. I. Bareikienė kviečia susitikti Marijampolėje, o gruodžio 12 d. Panevėžyje.