Paryžiaus mados savaitėje – J. Statkevičiaus spindesys: pristatė žadą atimančius kūrinius

Šis pasirodymas dizaineriui – ne tik kūrybinis iššūkis ar asmeninio pripažinimo įrodymas, bet ir atsakinga misija garsinant Lietuvos vardą.
Dar prieš renginį socialiniuose tinkluose J. Statkevičius neslėpė džiaugsmo ir pasididžiavimo, kad jo kūrinius netrukus išvys žymiausi mados pasaulio atstovai bei stiliaus mylėtojai.
„Tai – Lietuvos mados olimpinė komanda! 80 žmonių dirba tam, kad pasaulyje skambėtų Lietuvos vardas! Didžiuojuosi! „Paris Fashion Week“ pavasaris–vasara 2026! Istorinis įvykis! Tikra diplomatinė misija!“ – ketvirtadienį socialiniuose tinkluose rašė J. Statkevičius, pasidalijęs nuotrauka su savo komanda, kurioje ir dizainerio mama Vanda.
Penktadienio rytą žinomas dizaineris „Instagram“ istorijose atskleidė, kad šou – jau visai netrukus.
„Na ką, gerbiami žiūrovai, šiandien didelė diena. Istorinis įvykis – mados savaitė, mes dalyvaujame. Ir štai Gintaras eina su manimi. Žodžiu, einame ruoštis“, – kalbėjo jis.
Vakare socialinius tinklus užliejo akimirkos iš Paryžiaus mados savaitės podiumo, kuriuo žengė modeliai su J. Statkevičiaus kūriniais.
Jomis aktyviai dalijosi į Paryžių išvykęs fotografas Lukas Gricius.
Jo įamžintuose kadruose buvo galima išvysti ne tik žadą atimančius dizainerio kūrinius, bet ir patį J. Statkevičių – tradiciškai žengiantį podiumu šou pabaigoje ir dėkojantį susirinkusiems.
J. Statkevičiaus šou surengtas istorinėje Paryžiaus salėje „Salle Wagram“, garsėjančioje prabangiais renginiais ir mados pristatymais.