Asta Stašaitytė prisipažino jau 4 paras badaujanti: pasakė, kodėl

Ir taip ji pasakė ne šiaip – jau beveik keturias paras žinoma moteris gyvena be jokio maisto.
„Tuoj bus keturios paros, kai jokio maisto burnoje neturėjau. Labai skysta žolelių arbatytė, vanduo ir puodelis juodos kavos, kai labai, labai norėjosi.
Keturioms paroms! Rytoj dar irgi ketinu badauti, nes tokiu būdu tris paras mano ketonai bus labai aukšti, ir tada organizme įvyks stebuklai – jis pats save gydys, ląstelės atsinaujins“, – teigė ji.
Žinoma moteris pasakojo apie badavimo naudą sužinojusi prieš daugelį metų ir tikino, kad tai jai padėjo išsigydyti net alergiją.
„Kas turi alergijų, tikrai supras tą džiaugsmą. Aš badu tikrai neabejojau“, – pasakojo ji.
Asta prakalbo ir apie lietuvių įkurtą bendruomenę „Naujystė“, su kurios nariais savaitgalį leido be maisto.
„Aš iš jų gavau žinių. Suprantu, kas vyksta mano organizme badaujant, todėl labiau džiūgauju – žinau, kas vyksta, kokiomis ligomis neprasidėti, kokiai prevencijai padedu. Na, vienu žodžiu – kaip aš sau padedu.
Be to, čia šį savaitgalį buvo net trys nuostabūs lektoriai, kurie vedė paskaitas mums 19 badaujančių. Sužinojau labai daug dalykų apie mitybos įpročius ir gyvenimo būdą.
Atrodė, kad daug ką žinojau, bet konkretūs pavyzdžiai – kada ir ką valgyti, ką daryti, jei suvalgei kažkokį š***ką – davė man labai daug žinių.
Badaujant svarbiausia, kad jaučiausi ne vargstanti, o gerai leidžianti laiką. Be to, čia tokia aplinka – vandens telkinys, kas vakarą eidavome į pirtelę, dar paskaitos – vau“, – teigė ji.
Žinoma moteris pridūrė, kad tai – ne reklama. Ji su bičiuliais ir sekėjais norėjo pasidalyti savo patirtimi ir papasakoti apie galimybę tokiu būdu pagerinti savijautą.
„Iš visos širdies dalinuosi, nes kai kokiame straipsnyje pasakau, kad man badas padėjo išsigydyti vieną ar kitą dalyką ar kad įpratau gerti šiltą vandenį, iškart gaunu milijoną asmeninių žinučių... Todėl noriu čia pasakyti, kur visko ieškoti“, – pridūrė ji.