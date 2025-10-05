Gaminti ne itin mėgstanti Ugnė Siparė parodė savo mėgstamą patiekalą: internautai liko be žado

Šeštadienio popietę ji savo „Instagram“ paskyroje paviešino trumpą vaizdo įrašą, kuris iškart praskaidrino sekėjų nuotaiką.
„Dalijuosi savo mėgstamiausiu receptu“, – šalia vaizdo įrašo rašė ji.
Tie, kurie Ugnę seka jau kurį laiką, žino, kad jų šeimoje virtuvėje dažniau sukasi ir aistrą gaminti jaučia jos vyras, prodiuseris Marius Siparis.
Tačiau šįkart su puodu rankose įsiamžino pati Ugnė.
Įraše ji pasirodo virtuvėje – intriguojančiai apverčia medine lentele pridengtą puodą, tarsi norėdama parodyti savo gaminį. Tačiau vietoje patiekalo, atidengus puodą, matyti taurė putojančio vyno.
Vos atlikus šį veiksmą, rimtą laidų vedėjos veidą pakeičia plati šypsena – akivaizdu, kad taip Ugnė nusiteikusi pajuokauti.
„O dabar nuoširdžiai: pas kurį eitumėt į restoraną – Marių ar mane?“ – smalsiai sekėjų teiravosi ji.
Įrašas akimirksniu ištirpdė gerbėjų širdis – jis sulaukė daugiau nei tūkstančio patiktukų ir begalės komentarų.
„Greita ir mažai kalorijų! DOMINA“, – rašė vienas internautas.
„Eičiau pas Ugnę“, – pritarė kitas.
„Tobulas receptas“, – šyptelėjo trečias.