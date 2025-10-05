Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Gausioje protesto minioje – gerai atpažįstami žmonės: kartu su visa Lietuva stojo ginti kultūros

2025 m. spalio 5 d. 17:32
Lrytas.lt
Sekmadienį visoje šalyje praūžė kultūros bendruomenės inicijuoti protestai, prie kurių prisijungė šimtai menininkų ir juos palaikančių žmonių.
Daugiau nuotraukų (92)
Nors kultūros ministro Igno Adomavičiaus atsistatydinimas jau įvyko, kūrėjų nepasitenkinimas nemažėja – jie siekia pabrėžti, kad kultūra turi išlikti nepriklausoma ir nėra tik „Nemuno aušros“ rankose.
Įspėjamieji streikai vyko ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir mažesniuose miesteliuose bei užsienyje. Visur skambėjo vieninga žinutė – kultūros balsas turi būti girdimas.
14 valandą dalyviai simboliškai klausėsi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“, kuri tapo vienybės ir pasipriešinimo ženklu.
Vilniuje Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pajudėjusi studentų eisena, nepaisydama pliaupiančio lietaus, žygiavo su plakatais, skambant muzikos instrumentams ir šūksniams už kultūrą.
Tarp proteste dalyvavusiųjų netrūko ir žinomų veidų – čia buvo galima sutikti dainininkus Gabrielių Liaudanską-Svarą ir Andrių Mamontovą, aktorių Eimutį Kvoščiauską, rašytoją Kristupą Sabolių bei kitus kūrėjus, atėjusius išreikšti solidarumo su kultūros bendruomene.
žinomi žmonėsKultūros protestas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.