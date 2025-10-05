Gausioje protesto minioje – gerai atpažįstami žmonės: kartu su visa Lietuva stojo ginti kultūros

Nors kultūros ministro Igno Adomavičiaus atsistatydinimas jau įvyko, kūrėjų nepasitenkinimas nemažėja – jie siekia pabrėžti, kad kultūra turi išlikti nepriklausoma ir nėra tik „Nemuno aušros“ rankose.
Įspėjamieji streikai vyko ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir mažesniuose miesteliuose bei užsienyje. Visur skambėjo vieninga žinutė – kultūros balsas turi būti girdimas.
14 valandą dalyviai simboliškai klausėsi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“, kuri tapo vienybės ir pasipriešinimo ženklu.
Vilniuje Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pajudėjusi studentų eisena, nepaisydama pliaupiančio lietaus, žygiavo su plakatais, skambant muzikos instrumentams ir šūksniams už kultūrą.
Tarp proteste dalyvavusiųjų netrūko ir žinomų veidų – čia buvo galima sutikti dainininkus Gabrielių Liaudanską-Svarą ir Andrių Mamontovą, aktorių Eimutį Kvoščiauską, rašytoją Kristupą Sabolių bei kitus kūrėjus, atėjusius išreikšti solidarumo su kultūros bendruomene.