Po pasirodymo Paryžiuje – emocijų kupinas J. Statkevičiaus įrašas: palaikė pats svarbiausias žmogus

Po įspūdingo šou dizaineris pasidalijo emocijomis socialiniuose tinkluose.
Įraše jis dėkojo komandai, bičiuliams ir visiems, kurie metai iš metų palaiko jo kūrybinį kelią.
„Linkėjimai iš Paris! Tai buvo wow! Ačiū visiems, kurie prisideda, metai iš metų palaiko, supranta ir kuriems rūpi Lietuvos įvaizdis pasaulyje! Tai – diplomatinė misija!
Paryžius visada vertina gerą skonį ir aukštą meistriškumą! Triumfas, tikrai! Kaifuoju ir džiaugiuosi gyvenimu! Sėkmė! Ačiū visiems!“ – rašė dizaineris.
Socialiniuose tinkluose pasidalytose akimirkose matyti, kad šalia kūrėjo visą laiką buvo jam brangiausias žmogus – mama Vanda.
Paryžiuje dizainerio pristatyta pavasario-vasaros 2026 kolkecija kaip visuomet alsavo elegancija, palikusią visus stebėjusius be žodžių.
Ji lydėjo sūnų šio ypatingo įvykio metu, o nuotraukose abu švytėjo džiaugsmu ir pasididžiavimu.