Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Po pasirodymo Paryžiuje – emocijų kupinas J. Statkevičiaus įrašas: palaikė pats svarbiausias žmogus

2025 m. spalio 5 d. 10:29
Lrytas.lt
Penktadienį garsiausias Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius (56 m.) savo naujausią kolekciją pristatė istorinėje Salle Wagram salėje Paryžiuje – vietoje, kur ne kartą vyko prestižinių mados namų pasirodymai.
Daugiau nuotraukų (45)
Po įspūdingo šou dizaineris pasidalijo emocijomis socialiniuose tinkluose.
Įraše jis dėkojo komandai, bičiuliams ir visiems, kurie metai iš metų palaiko jo kūrybinį kelią.
„Linkėjimai iš Paris! Tai buvo wow! Ačiū visiems, kurie prisideda, metai iš metų palaiko, supranta ir kuriems rūpi Lietuvos įvaizdis pasaulyje! Tai – diplomatinė misija!
Paryžius visada vertina gerą skonį ir aukštą meistriškumą! Triumfas, tikrai! Kaifuoju ir džiaugiuosi gyvenimu! Sėkmė! Ačiū visiems!“ – rašė dizaineris.
Socialiniuose tinkluose pasidalytose akimirkose matyti, kad šalia kūrėjo visą laiką buvo jam brangiausias žmogus – mama Vanda.
Paryžiuje dizainerio pristatyta pavasario-vasaros 2026 kolkecija kaip visuomet alsavo elegancija, palikusią visus stebėjusius be žodžių.
Ji lydėjo sūnų šio ypatingo įvykio metu, o nuotraukose abu švytėjo džiaugsmu ir pasididžiavimu.
Juozas StatkevičiusParyžiaus mados savaitėMama

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.