Po Angelos Merkel kaltinimų Baltijos šalims – aštri Faustos Marijos Leščiauskaitės reakcija

Socialiniuose tinkluose ji aštriai sureagavo į tokius Vokietijos politikės žodžius.
„Apie šitą besmegenę esu pasakiusi vieną kitą ryškesnį epitetą ir net sulaukusi visuomenės pykčio. Na, o kaip jums dabar, tauta?
Priminsiu, kad būten Vokietijos (ir didele dalimi – Merkel) sprendimai, ilgai šėrė rusijos karą prieš Ukrainą ir rusijos agresiją apskritai. Jau nekalbant apie didžiulį Vokietijos kaip tautos nustekenimą“, – rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad A. Merkel apkaltino Lenkiją ir Baltijos valstybes dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino invazijos į Ukrainą.
Ji teigė, kad kaltina Lenkiją ir Baltijos valstybes dėl diplomatinių santykių tarp Rusijos ir ES nutraukimo, kuris, jos teigimu, vos po kelių mėnesių lėmė invaziją.
Jos pasakojime apie istoriją Lenkijos atsisakymas paremti Minsko susitarimus, du svarbius tarptautinius susitarimus tarp Rusijos ir ES, paskatino V. Putiną 2022 m. įsiveržti į Ukrainą.
