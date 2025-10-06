Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Po Angelos Merkel kaltinimų Baltijos šalims – aštri Faustos Marijos Leščiauskaitės reakcija

2025 m. spalio 6 d. 12:43
Lrytas.lt
Pasirodžiusios buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel kalbos apie Baltijos šalis sukrėtė žurnalistę, turinio kūrėją Faustą Mariją Leščiauskaitę.
Daugiau nuotraukų (9)
Socialiniuose tinkluose ji aštriai sureagavo į tokius Vokietijos politikės žodžius.
„Apie šitą besmegenę esu pasakiusi vieną kitą ryškesnį epitetą ir net sulaukusi visuomenės pykčio. Na, o kaip jums dabar, tauta?
Priminsiu, kad būten Vokietijos (ir didele dalimi – Merkel) sprendimai, ilgai šėrė rusijos karą prieš Ukrainą ir rusijos agresiją apskritai. Jau nekalbant apie didžiulį Vokietijos kaip tautos nustekenimą“, – rašė ji.
Naujienų portalas Lrytas primena, kad A. Merkel apkaltino Lenkiją ir Baltijos valstybes dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino invazijos į Ukrainą.
Ji teigė, kad kaltina Lenkiją ir Baltijos valstybes dėl diplomatinių santykių tarp Rusijos ir ES nutraukimo, kuris, jos teigimu, vos po kelių mėnesių lėmė invaziją.
Jos pasakojime apie istoriją Lenkijos atsisakymas paremti Minsko susitarimus, du svarbius tarptautinius susitarimus tarp Rusijos ir ES, paskatino V. Putiną 2022 m. įsiveržti į Ukrainą.
Fausta Marija LeščiauskaitėAngela MerkelBaltijos šalys
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.