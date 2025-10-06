Sandra Žutautienė pakliuvo į medikų rankas: „Skausmas buvo didelis“

Sandra Žutautienė ir Viktoras Vaikšnoras apie savo sutuoktuvių datą viešai pranešė šių metų balandžio 1 d. Tuo metu virtualioje erdvėje užvirė aistringos diskusijos, ar melagių dieną pranešta žinia yra tiesa, ar pokštas. Vėliau pora patvirtino gerbėjams tikrai besituokiantys gruodžio 5 d., o ypatingo įvykio proga nutarė Kauno sporto halėje surengti koncertą bei pakviesti visus norinčius.
„Iki vestuvių liko keli mėnesiai, tad turime daug užduočių. Ruošiamės šventei, kurioje kartu su mumis koncertuos būrys kviestinių svečių, lankome privačias vokalo pamokas, – pasakoja Sandra, – Jau kurį laiką su Viktoru pakalbėdavome apie priešvestuvinę kelionę, bet nerasdavome laiko jos paieškomis“.
Situacija pasikeitė, kai prieš keletą savaičių sužadėtiniai kavinėje sutiko draugę, kuri pasiūlė jungtis prie kompanijos, vykstančios į Turkiją. Sprendimą, pasak Sandros, ji su Viktoru pirmą kartą priėmė ilgai nesvarstydami, nesidomėdama jokiomis išvykos detalėmis.
„Mums tiko skrydžio datos ir to pakako. Net viešbučio pavadinimo nepaklausėme“, – sako būsima nuotaka.
Poilsiaudama ji bendravimą telefonu ir socialiniais tinklais pakeitė į knygų skaitymą ir šįkart viską, ką su savimi buvo pasiėmusi, išjautė iki pat paskutinio puslapio. Vieną dieną Sandra net nėjo prie baseino, o laiką skyrė repeticijoms ir savišvietai.
„Žinoma, aplankėme ir naktinį miestą, paplaukiojome laivu. Bet labiausiai norėjome tiesiog atsikvėpti prieš mums svarbų gyvenimo įvykį“, – paaiškina Sandra.
Pora iš anksto nusprendė, kad privati jų santuokos ceremonija vyks gruodžio 5-ąją. Sandrą puoš dizainerė Ingrida Rutkauskaitė Naujokė, o jaunikio kostiumu ir įvaizdžiu rūpinsis Kęstutis Lekeckas.
Vakare jaunavedžių lauks koncertas Kauno sporto halėje.
„Gal nuo pasiruošimo krūvio, gal dėl kitų priežasčių, laukdama skrydžio iš Antalijos oro uoste patyriau kojos traumą tiesiog stovėdama vienoje vietoje. Neįsivaizduoju, kaip tai nutiko, bet skausmas buvo didelis. Lėktuvas vėlavo šešias valandas, tad sulaukti pagalbos, išskyrus tą, kurią suteikė bičiuliai, buvo nepaprasta“, – savaitgalio įvykius prisimena Sandra.
Priimamajame ji apsilankė grįžusi namo. Vakar, apžiūrėję pacientę, gydytojai jai paskyrė kelio magnetinio rezonanso tyrimą, po kurio turėtų paaiškėti tiksli diagnozė.
„Stengiuosi kuo mažiau vaikščioti ir koją laikyti pakeltą aukščiau. Iki vestuvių dar yra laiko, todėl, manau, šokti jose jau galėsiu“, – su optimizmu į situaciją reaguoja Sandra.
