Alanas Chošnau nėrė į naują netikėtą veiklą

Akyliausieji pastebėjo, jog investavimo platformoje „Profitus“ prie vieno iš projektų puikuojasi būtent atlikėjo vardas ir pavardė.
Pasirodo, jau kurį laiką Alanas vadovauja įmonei „Terahaus“. Kaip vadovas jis nurodytas ir puslapyje Rekvizitai.lt.
Puslapyje nurodoma, kad pagrindinė įmonės veikla yra patalpų nuoma, o įmonę valdo 2 akcininkai.
Tačiau dabar paaiškėjo, kad puslapyje „Profitus“ buvo teikiamas finansavimas naujam įmonės projektui.
A. Chošnau bendrovė Vilniaus rajone, Bendorių kaime, Avižienių seniūnijoje ketina pastatyti 278,50 kv. m dvibutį gyvenamąjį namą.
„Plėtotojas jau yra savo lėšomis pradėjęs darbus: atlikti sklypo tyrimai, parengti brėžiniai ir leidimų dokumentacija, sumokėti prisijungimo prie tinklų bei infrastruktūros mokesčiai, atlikta geodezija, Registrų centre įregistruoti pamatai (6 proc. baigtumas), įrengtas privažiavimas, paruoštas sklypas, pastatyti ir apšiltinti pamatai, jie užpilti smėliu“, – rašyta minėtoje platformoje.