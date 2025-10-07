Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gimtadienio proga I. Stumbrienė sulaukė netikėtos dovanos: privertė aiktelėti

2025 m. spalio 7 d. 09:56
Lrytas.lt
„Tobulas gimtadienio rytas. Jūra, rožės, tortas, o svarbiausia visa šeima kartu“, – taip ypatingą dieną pasitiko verslininkė Inga Stumbrienė (42 m.)
42-ąjį gimtadienį žinoma moteris nusprendė švęsti svetur. Sparnus ji pakėlė į pamiltą Prancūzijos Rivjerą.
„Kadangi vykome su visa šeima, rinkomės kad būtų šilta ir netoli. Šią vietą jau esame įsimylėję, tad jei tik turime progą, skrendame būtent čia“, – naujienų portalui Lrytas kalbėjo Inga.
Verslininkė pridėjo, jog šiais metais ją itin nustebino dukros Estelos įteikta dovana.
„Pati netikėčiausia dukrytės dovana – „Vogue“ žurnalas. Su daugybe skirtingų įvaizdžių iš įvairiausių mamos fotosesijų ir palinkėjimas, kažkada papuošti tikrąjį „Vouge“ viršelį“, – atviravo Inga.
Žinoma moteris atvira – paskutinieji metai gimus sūnui Viljamui pralėkė akimirksniu.
„Gyvenimo tempas tapo itin greitas. Kiek daug nuveikėme supratau tik vartydama šių metu nuotraukų albumą. Visi metai sukosi aplink mažiausią šeimos narį“, – šyptelėjo ji.
I. Stumbrienė pridėjo, jog nors dabar gimtadienį mini tik su šeima, grįžus į tėvynę vakarėlį surengs ir su draugais, o gimimo dienos proga sau ji norėjo palinkėti tik vieno.
„Svajoti, nes svajones pildosi. Ir sveikatos visiems norams ir tikslams pasiekti“, – pabrėžė ji.
