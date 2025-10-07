Kauno nuotykių parke – žinomų žmonių antplūdis: adrenalino sėmėsi ir Gerda Žemaitė, ir Mino

Kasmet prieš Heloviną į šiurpinančius nuotykius kartu su šeima besileidžiantis žinomas veterinaras Paulius Morkūnas sakė esantis ištikimas pramogų parko gerbėjas. Jis sakė aplankęs daugybę teminių erdvių Lietuvoje ir neabejoja, jog esanti prie Zapyškio yra geriausia.
Kadangi P. Morkūno darbe adrenalino kasdien yra daug, jis, patiriamas kitomis aplinkybėmis, yra galimybė pamiršti rūpesčius.
„Lankydamiesi parke suprantame, jog raganos, klounai, zombiai, troliai ar kitos būtybės yra animatoriai. Man labai įdomu, kaip jie dirba, kokią programą yra paruošę, todėl mėgaujuosi reginiu ir išsigastu retai“, – pasakoja pašnekovas.
Jis pagyrė, jog „DeadTown“ kolektyvas yra profesionalus ir vietų, kur su juo gali susitikti, apstu. „10 iš 10“, – taip parką įvertino P. Morkūno šeima.
Televizijos gelbėtoja Gerda Žemaitė paatviravo bijanti aukščio ir netikėtumų.
„Man nepatinka, kai nenutuokiu, kas bus po akimirkos, – patikina ji, – Todėl „DeadTown“ labai smagiai praleidau laiką, kol buvo šviesu – pasisupau karusėlėse, pasimėgavau skanėstais moliūgiškoje poilsio zonoje, pasivaikščiojau po teritoriją. Čia daug „instagraminių“ vietų“.
Tiesa, šį sezoną į parką tamsiu paros metu ji dar grįš su bičiuliais ir be sūnaus Nikolo.
„Apsižiūrėjau, kas man gali patikti ir noriu parką pamatyti kitokiame amplua. Labai įspūdinga, kai užsidega švieselės. Žinau, kad vien moliūgų, kurie naktį tampa dar ryškesni, kitaip matomi, čia yra 18 tonų. O kur dar dviejų kilometrų lempučių girliandos... yra kuo pasidžiaugti“, – sako G. Žemaitė.
Dainininkas Deividas Dubinovas – Deivizo bijo gyvačių, o plaukų stilistas Karolis Murauskas – nežinomybės.
Dekoracijoms ir animatoriams – dėmesys
Nuotykių parkus mėgsta ir krepšininkė Rasa Žemantauskaitė, fotografės Auros Šimkienės šeima, dainininkas Mindaugas Mickevičius-Mino, aktoriai Rita ir Marius Sekmokai, kirpimo studijos įkūrėja Egidija Šatikienė, rašytoja Jovita Mazina, kombučos gamintojas Giedrius Lipinskas, mikropigmentacijos specialistė Juana Balkevičienė, grožio specialistė Renata Vičiūnė, visažistė ir tapytoja Gintė Ramutytė bei kiti žinomi žmonės.
„Šviesiu metu po parką galima pasivaikščioti su mažesniais vaikais. Ypač sumanu atvykti tokiu laiku, kai parką spėji matatyti ir šviesoje, ir tamsoje – įspūdžiai labai skirtingi“, – neabejoja G. Ramutytė.
Tai, kad „DeadTown“ nuotykių parkas yra skirtas ir šeimoms, patikino vienas iš jo kūrėjų Donatas Antonovas. Vaikai iki šešerių į parką, anot jo, įleidžiami nemokamai, bet kraupiausiose jo vietose, kur laukia daug netikėtumų, jiems lankytis nerekomenduojama.
„Bet mūsų teritorija didelė, todėl joje kiekvienas randa sau patrauklią ir priimtiną erdvę“, – neabejoja pašnekovas.
Novos kaime, buvusios mokinių stovyklos teritorijoje, įsikūręs parkas šįmet dar labiau išsiplėtė ir užima jau daugiau nei šešis hektarus bendro ploto. Ši erdvė buvo apleista nuo 1992 m., kol kūrybingas kolektyvas prieš penkis metus ją „apgyvendino“ šmėklomis.
5000 kvadratinių metrų užimančiuose pastatuose yra įsikūrusi skerdykla, beprotnamis, landynė, psichiatrinė, pragaras ir šių metų top naujiena – cirkas. Tai vienintelis siaubo labirintas, kuriame leidžiamas fizinis kontaktas su animatoriais.
„Stengiamės, kad viskas vyktų saugiai, todėl mūsų „herojai“ yra apmokomi, kaip elgtis“, – sako D. Antonovas.
Anot jo, parko įkūrėjams labai svarbi kokybė, todėl daugybė dekoracijų, dėl pasirinkimo gausos šįmet buvo užsakyta JAV. Be to, animatoriai, kurių vienu metu parke yra daugiau nei 70, dalyvavo profesionalių aktorių organizuojamuose kursuose ir ten tobulino savo sugebėjimus.
Skambutis į pragarą
Dar viena naujiena šįmet – keturios fotosienelės. Viena jų yra itin intriguojanti ir leidžianti paskambinti iš pragaro į rojų arba atvirkščiai.
Vien keliaujant pustrečio kilometro ilgio dvasių taku yra aplankomos kelios dešimtys stotelių su miško gyventojais, milžiniškais grybais bei bičių aviliais. Parke veikia ir šiurpusis autobusas, kurį gamino beveik metus pagal užsakymą. Neskubant „DeadTown“ „staigmenas“ galima apžiūrėti per kelias valandas.
Parko įkūrėjai pastebėjo, jog tie, kurie nori pasimėgauti profesionaliai įrengta aplinka, nusifotografuoti prie įspūdingų dekoracijų ar su ryškiais personažais, renkasi atvykti anksčiau, nuo 16 valandos, kuomet erdvė ir atsidaro. Tai populiaresnis laikas ir tarp šeimų. Adrenalino gerbėjai laukia, kol sutems ir būtinai užsuka į visus teminius pastatus. Intensyviausios dienos yra penktadienis ir šeštadienis, o ketvirtadienį ir sekmadienį parką renkasi tie, kurie nenori laukti eilėse prie atrakcijų.