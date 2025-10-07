Rašytoja Vaiva Rykštaitė prieš objektyvą nusimetė drabužius: „Ne „OnlyFans“ puslapiui“

Su naujienų portalu Lrytas įrašu sutikusi pasidalinti žinoma moteris papasakojo, kodėl ant jūros kranto sėdėjo tokia, kokia gimė ir atsivėrė apie mylimą projektą.
„Aš noriu sau įsignybti. Ką aš čia veikiu, nuoga, laukiniame paplūdimyje Havajuose? Dirbu. Dirbu! Ir ne, ne „OnlyFans“ puslapiui (palaikau visus, dirbančius „OnlyFans“!) Kažkaip ėmiau ir sukūriau tai ko man pačiai trūko, apie ką nedrąsiai pasvajodavau: moterų ratelius.
Suskrenda po vieną iš viso pasaulio, baisiai skirtingos ir baisiai fainos. Visada nerimauju, ar sutars, ar vienos kitas priims? Bet po ketvirtos stovyklos matau, kad kuo skirtingesnės, tuo visoms įdomiau. Mano moterų stovyklos yra kaip online datingas, nes čia susitinka ir vienoje lovoje miega tos, kurios gyvenime kitaip niekad niekaip nebūtų susitikusios!
Septynios moterys septynias dienas važiuojam, einam, kopiam, plaukiam į nuotykius, vienos pas per kitas, į save.
„Jei turit kažkokį didelį klausimą ar namuose reikės priimti lemtingą sprendimą, dabar apie tai negalvokite, neieškokite ženklų. Mes čia tiesiog valgysim ir vaikščiosim po gamtą.“ pasakiau pirmą grupės susibūrimo dieną. Dar pamiršau pasakyti, kad šopingas irgi, tikėtina, ištiks. (oi kaip ištiko! kai kam net antrą lagaminą teko pirkti).
Tos 7 dienos drauge su nepažįstamomis moterimis yra magija. Kai palmės pavėsyje per pirštus tekant papajų sultims vienos kitoms pasisakome tai, ko beveik niekam nesakėme. Kaip kitaip tai pavadinti?
Ačiū visoms, kas ryžosi ir ryžtasi avantiūrai pas mane atskristi. Išlydžiu viešnias sumišusi: liūdna, kad tenka skirtis ir pilna širdimi, kad teko pažinti“, – Instagrame rašė Vaiva.
