Simona Lipnė skrido atsiimti prieš pusmetį gautos neeilinės donavos: akį traukė gundantis įvaizdis

Apie tai ji pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje, kur paviešindama daugybę kadrų atskleidė, su kokiu tikslu apsilankė šiame mieste.
„1,5 dienos Londone tik dėl Lady Gagos“, – trumpai apie savo kelionės tikslą prasitarė moteris.
Pasirodo, neseniai Londone įvyko įspūdingas Lady Gagos pasirodymas, kuris sužavėjo ne tik S. Lipnę, bet ir tūkstančius kitų gerbėjų.
Įspūdžių pilna Simona po koncerto paviešino labiausiai įsiminusias užfiksuotas akimirkas.
Jos paviešintuose vaizdo įrašuose matyti, kaip kartu su atlikėja tūkstantinė minia šėlsta arenoje.
Skambėjo ir žinomiausios dainininkės dainos. Tarp jų – „Judas“, „Abracadabra“, „Poker face“, „Paparazzi“ ir kitos.
Regis, jos pasirodymas nepaliko abejingų – viso vakaro metu Lady Gaga stebino pribloškiančia choreografija ir galingu balsu.
S. Lipnė taip pat pademonstravo akį traukiantį įvaizdį, kurį pasirinko šiai ypatingai progai.
Moteris pasipuošė perregima raštuota palaidine, prie kurios priderino juodus džinsus ir juodą odinį švarkelį.
Akį traukė ir S. Lipnės dūminis akių makiažas, kuris puikiai papildė visą įvaizdį.
Lady GagaSimona LipnėKoncertas
Rodyti daugiau žymių