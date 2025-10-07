Lrytas Premium prenumerata tik
Žmonės

Turtuolio Tautvydo Barščio sodyboje – neeilinė kompanija: laiką kartu leido krepšinio legendos ir Selas

2025 m. spalio 7 d. 12:04
Lrytas.lt
Didžiulėje sodyboje Balkasodžio kaime vienas turtingiausių Lietuvos žmonių Tautvydas Barštys laiką leidžia smagiai, o kad jis būtų dar įsimintinesnis linksmas akimirkas sukurti jam padeda bičiuliai.
Daugiau nuotraukų (14)
Socialiniuose tinkluose T. Baršys pasidalijo iškalbingu kadru.
Hipodrome su plačiomis šypsenomis įsiamžino neeilinė kompanija – pats T. Barštys, krepšininkas Jonas Valančiūnas, buvęs krepšininkas, treneris Darius Maskoliūnas ir atlikėjas Egidijus Dragūnas-Selas.
Šis įrašas labai patiko ir Tautvydo sekėjams, o Feisbuke sulaukė beveik 2 tūkst. patiktukų.
„Vyrai mūrai ąžuolai“, „Rimti vyrai“, – rašyta komentarų skiltyje.
Kad kompanija draugai, liudija ir senesni susitikimai ir net kartu minimos šventės.
Pavyzdžiui šių metų balandžio 23 dieną vienas žinomiausių ir skandalingiausių šalies atlikėjų E.Dragūnas-Selas T. Barščio sodyboje šventė 49-ąjį gimtadienį.
Socialiniuose tinkluose matyti, kad ne kartą pas Tautvydą yra viešėjęs ir J. Valančiūnas.
Tautvydas Barštys Darius Maskoliūnas Jonas Valančiūnas
