Justina Partikė ryžosi dar vienai plastinei operacijai

„Seniai mintyse planuota operacija – jau praeityje“, – tokiais žodžiais savo įrašą „Instagram“ paskyroje pradėjo ji.
Moteris sugrįžo į DRS kliniką pas plastikos chirurgą Donatą Samsanavičių, kuris šį kartą atliko šlaunų odos pertekliaus šalinimą po didelio svorio numetimo ir pašalino riebaliuką nuo pasmakrės.
„Viskas praėjo sklandžiai – kaip visada, operaciją ištvėriau lengvai, su šypsena ir pagaliau jau esu namuose. Begalinis pasitikėjimas gydytoju ir visa komanda – jausmas, kai esi saugiose rankose, yra neįkainojamas,“ – džiaugėsi Justina.
Pasak jos, sprendimas dar kartą pasirinkti tą patį chirurgą buvo natūralus. Justina atviravo, kad būtent Donatas anksčiau padėjo jai po sudėtingos krūtinės operacijos.
„Sugrįžau pas šį chirurgą, nes jis prieš tai sutvarkė man krūtinę, kurios niekas nenorėjo sutvarkyti – padarė ją būtent tokią, kokios ir norėjau. Už tai esu be galo dėkinga. Tai gydytojas, kuriuo pasitikiu 100% ir kurį galiu drąsiai rekomenduoti kiekvienam,“ – rašė ji.
Justina taip pat pasidalijo įkvepiančia žinute savo sekėjams, skatindama nebijoti siekti savo tikslų ir svajonių.
„Esu labai laiminga ir dar kartą įsitikinau – reikia siekti savo svajonių, nesvarbu, ką kalba kiti. Tai jūsų gyvenimas ir jūsų kūnas. Ir tik jūs patys galit spręsti, ko jums reikia ir nuo ko jausitės laimingi“, – dalijosi ji.
Specialistė pridūrė, kad laukia kelių mėnesių gijimo laikotarpis, po kurio galės džiaugtis galutiniu rezultatu.
„Dar keli mėnesiai – ir galėsiu džiaugtis galutiniu rezultatu,“ – optimistiškai savo įrašą užbaigė Justina.