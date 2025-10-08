Larisa Kalpokaitė atskleidė, kodėl savo vyrui daugiau nebesako pastabų

„Ko kištis, kai nedalyvauji repeticijose, nežinai, ko iš vaidmens reikalauja režisierius, – profesinius dalykus mes juk kiekvienas suprantame savaip“, – sako aktorė.
Tiesa, L. Kalpokaitės personažas režisieriaus Justino Krisiūno romantinėje komedijoje „Laimingos žvaigždės“ manytų visiškai kitaip. Pajūrio kurorte veikiančio orkestro dirigento, kurį suvaidino aktorius Mindaugas Capas, žmona visada geriau žino, ko reikia jos vyrui ir kaip jis turėtų vadovauti orkestrui.
„Sukūrėme komedišką porelę, – apie savo vaidmenį pasakoja L. Kalpokaitė. – Tik sustiprinau tai, kas vyksta gyvenime, juk moterys taip mėgsta vadovauti vyrams. Meno pasaulyje taip irgi dažnai nutinka, matyt, tai, ką esu mačiusi, ištrūko iš mano pasąmonės ir susidėjo į vaidmenį. Juk tikrai pažįstu režisieriaus žmoną, kuri, nieko bendro su teatru neturėdama, žino geriau už vyrą, kaip reikia režisuoti.“
Larisos personažė filme – nuostabi moteris. Nepaprastai mylinti savo vyrą, juo besirūpinanti, į juokingas situacijas patenka vien todėl, kad kiša nosį ne ten, kur reikia.
„Jos ketinimai – geri, ji tiki savo vyru, nori ištraukti jį į aukštesnį lygį, mano, kad jo talentas labiau tiktų arenoms ir dideliems orkestrams, o ne mažam miesteliui, tačiau moteriškė praranda saiko jausmą, o tada randasi toks keistas derinys – nepasitenkinimas vyro profesiniu gyvenimu, noras, kad jis spindėtų ir begalinė meilė“, – pasakoja Larisa, čia pat pridurdama, kad režisierius J. Krisiūnas taikliai parinko filmo partnerį.
Teatro scenoje ne kartą susidūrusi, kino aikštelėje Larisa su M. Capu poroje vaidino pirmą kartą. „Sako, gerai kartu žiūrėjomės“, – juokiasi ir pasakoja, kad darbas buvęs nepaprastai įdomus ir malonus.
„Kažin, ar filme liko mano daina vyrui?“, – svarsto prieš artėjančią premjerą, kuri Lietuvos kino teatruose numatyta spalio pabaigoje.
Daina liko. Liko ir kai kas daugiau, ko žiūrovams išduoti nederėtų.
„Esu dėkinga režisieriui, kad mane pakvietė, nepamiršo“, – J. Krisiūnui dėkoja L. Kalpokaitė.
Vaidmenų pastaruoju metu jai tikrai netrūksta – aktorę bus galima pamatyti Audriaus Blaževičiaus, Tado Vidmanto, Roberto Kuliūno, Dovilės Šarutytės filmuose. Paklausta, ar apie savo vaidmenis daug kalbasi su vyru, taip pat aktoriumi J. Braškiu, Larisa juokiasi: „Pastaruoju metu savo pastebėjimus vienas kitam sakome tik tada, kai klausia. Abu žinome, kaip ne vietoje pasakyta pastaba kartais sužeidžia. Juk požiūriai į vaidmenį gali stipriai skirtis, – vienam taip atrodo, kitam – kitaip. Kol buvau jaunesnė, vis norėdavau padėti, patarti, bet šiandien žinau, kad kiekvienas žinome, kas geriausia.“
Naujausias J. Krisiūno filmas švelniai ir linksmai pasakoja apie jausmus, kuriuos patiria netikėtai susitikę žmonės – ramiai pajūrio name su sūnumi gyvenantis vienišas talentingas muzikantas, kurį vaidina Justinas Jankevičius, ir televizijos žvaigždė didele krūtine. Jos vaidmenį sukūrė Ineta Stasiulytė.
Nuo pirmojo susitikimo prasideda šių dviejų žmonių kelionė per meilę, išbandymus ir nesusipratimus. „Ar meilė pajėgi nugalėti likimą?“ – tokį svarbiausią klausimą filmo kūrėjai pateikia žiūrovams. Kiekvienas iš jų atsakymus, neabejotinai, suras skirtingus.
Prie jūros kurtas filmas žiūrovus nukels į svajonių vasaros romantiką. Joje susipina lengvumas, grožis, jautrios istorijos, humoras ir gyvenimo pilnatvė.
Režisierius pasirūpino, kad personažų jausmus atspindėtų ir garso takelis. Filmui jį sukūrė kompozitorius Titas Petrikis.
J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina ir daugiau žinomų aktorių: puikus Larisos Kalpokaitės ir Mindaugo Capo duetas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.
