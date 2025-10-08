Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
M. Vžesniauskaitė parodė nematytą vyro milijardieriaus gyvenimo pusę: tam – svarbi proga

2025 m. spalio 8 d. 06:54
Lrytas.lt
Anglų verslininkui, milijardieriui Johnui Caudwellui suėjo 73-eji.
Šia proga jį pasveikino mylinti žmona Lietuvos dviratininkė, profesionali plento lenktynininkė, olimpietė Modesta Vžesniauskaitė (41 m.).
Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo dar nematytomis Johno gyvenimo akimirkomis ir skyrė jam jautrius žodžius.
Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo skaitytojais.
„Su gimtadieniu mano gyvenimo bendrininke, Johnai!
Po tiek metų kartu – vis dar juokiamės, švelniai erzinamės ir šokame per gyvenimą! Tu darai mano pasaulį linksmesnį, beprotiškesnį ir kartu saugesnį.
Ačiū tau, kad pripildai mano gyvenimą tiek spalvų, meilės ir jaudulio, ir už tai, kad padovanojai man Williamą ir Isabellą.
Tu esi nuostabus tėtis – visada šalia, kai vaikams tavęs reikia. Aš be galo didžiuojuosi tavo neįtikėtina energija, stiprybe, kantrybe ir tuo, kaip tu susitvarkai su viskuo, ką gyvenimas tau meta (įskaitant ir mane).
Myliu tave be galo“, – jautriai rašė žinoma moteris.
