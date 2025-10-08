Mirė legendinės kavinės Panevėžyje įkūrėjas

Apie netektį pranešta socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Jo nebėra... Nebėra to, kuris 28 metus buvo mūsų veidas, mūsų vizitinė kortelė. To, kurį daugybė žmonių pažinojo kaip Agą, Egidijų arba tiesiog Šeimininką. Nebėra to, kurio visi klausė, kuriuo tikėjo ir pasitikėjo, kurio nuomonė apie maistą, alų ar kitus gėrimus buvo svarbiausia, reikšmingiausia ir nenuginčijama.
Nebėra žmogaus, kuris kūrė Krantą ir apie jį žinojo viską iki menkiausių smulkmenų. Jis buvo Kranto dvasia – be jo niekas neįsivaizdavo mūsų restoranėlio.
Mes pasižadėjome sau ir, žinoma, Jam, kad nuo šiol jo dvasia ir palaikymas sklandys Krante kaip tęsinys – jo meilės, darbštumo ir tikėjimo idėjomis. Jos mus ves toliau.
Ačiū, Direktoriau... R.I.P.“, – jautriai rašoma kavinės paskyroje pasidalytame įraše.
Šalia šių širdį veriančių žodžių paskelbta ir informacija, kur bei kada bus galima atsisveikinti su velioniu:
„Atsisveikinimas vyks Panevėžyje, Geležinkelio g. 20, „Ramybės take“, Didžiojoje salėje – nuo šeštadienio, spalio 11 d., 12 val. Urna išnešama sekmadienį, spalio 12 d., 13 val.
Pagerbkite jį savo atėjimu – be gėlių žiedų, vainikų ar krepšelių. Sekmadienį po laidotuvių visų draugų, artimųjų ir klientų laukiame Krante. Gedulingų pietų nebus – kalbėsimės, dalinsimės prisiminimais, ragausime Jo mėgstamą maistą ir gėrimus. Skambės daug jo mėgstamos muzikos“, – rašoma pranešime.