Pokyčiai ne tik Kristinos Meseguer gyvenime: jos buvęs vyras Enrique ryžosi netikėtam žingsniui

Dabar ji pakėlė sparnus į Vietnamą, kur taip pat nekeičia savo dienos rutinos: daug sportuoja, sveikai maitinasi ir 169 tūkstančiams sekėjams rodo nuotraukas, prilygstančias gražiausiam atvirukui.
„Aš jau išaugau iš dramų. Mano ašaros dabar turi kainą. Ne dėl to, kad žmogus pasidarė šaltas. O todėl, kad jis pagaliau suprato – ramybė brangesnė už reakciją.
Tai ne abejingumas, tai brandos ženklas. Kai nebereikia aiškintis, įrodinėti ar įtikti. Kai tiesiog atsistoji, nusivalai ašaras ir išeini – be scenų, be žodžių. Tai emocinė nepriklausomybė. Kai tavo taika vertingesnė už bet kokią dramą“, – socialiniuose tinkluose rašė Kristina.
Tačiau ką šiuo metu veikia jos buvęs vyras Enrique, su kuriuo pavasario pabaigoje Kristina netikėtai pasuko skirtingais keliais?
18 tūkst. sekėjų turintis ispanas taip pat veltui laiko neleidžia.
Jis susikūrė ir dar vieną instagramo profilį „islafuertevip“, kuris tampa jo verslu ir rodo kaip gyventi rojaus kampeliu vadinamoje, Kolumbijai priklausančioje Fuerte saloje.
„Sveiki, aš esu Enrique Meseguer. Po daugelio metų gyvenimo Europoje nusprendžiau visiškai pakeisti savo gyvenimą... Ir atvykau gyventi čia, mažoje Kolumbijos Karibų jūros saloje.
Čia nėra automobilių, nėra skubėjimo... Tik jūra, gamta ir kitoks gyvenimas. Šiame profilyje noriu parodyti, ką iš tikrųjų reiškia gyventi saloje: gera, sunku ir ko išmokstu kiekvieną dieną. Ar prisijungsite prie manęs šiame nuotykyje?“ – rašė jis.
