Prabangiame Vilniaus viešbutyje Vaidai Jankauskienei garsios bičiulės surengė stilingas kūdikio sutiktuves

Šviesiomis spalvomis pasipuošusios artimiausios draugės susirinko sostinės širdyje įsikūrusiame viešbutyje „PACAI“. Čia buvo daug pašnekesių, dalijimosi patarimais ir būsimam kūdikiui skirtų dovanų. Šventę padėjo organizuoti Vaidos sesuo Indrė Žemaitytė.
Būrys draugių kartu su V.Žemaityte-Jankauskiene įsiamžino ir gražioms nuotraukoms. Jomis būsima mama sutiko pasidalinti su naujienų portalu Lrytas.
Rugpjūčio pabaigoje žurnalui „Stilius“ Vaida kalbėjo apie laukiančius pokyčius.
Prieš dvejus metus sostinės širdyje aukso žiedus sumainiusi pora jaučiasi atradusi pilnatvę – sėkmingi verslai, darnūs santykiai, kelionės, itin glaudus ryšys su artimaisiais.
Tačiau ne vienas sako, kad tyriausia meilė aplanko pilvelyje pajutus pirmuosius kūdikio judesius, – taip nutiko ir Vaidai su Tomu.
Su vyru kartu esame jau septintus metus. Per šį laikotarpį būta įvairiausių spalvingų akimirkų: nuo namų režimo koronaviruso periodu iki vakarėlių ir daugybės kelionių.
Mūsų namai visuomet labai atviri draugams, vakarienėms. Gyvenimas „tik mums“ mane ir vyrą itin žavi, bet ateina metas, kai norisi sustoti ir pagalvoti apie tam tikrą palikimą.
Šeimos pagausėjimą labai planavome. Pamenu, kad apie nėštumą sužinojau vasario 13 dieną, todėl vyrui padariau staigmeną. Paruošiau balionus ir ant veidrodžio raudonais lūpų dažais užrašiau, kad bus tėtis.
Iš susijaudinimo jis ištarė: „Bet juk Valentino diena tik rytoj?“
Artimieji taip pat į šią naujieną reagavo labai džiugiai, juolab kad mano tėvams tai pirmas anūkas, tad džiugesys dar stipresnis. O kai dar sužinojome, kad laukiamės dukros, džiaugsmo lygis pasiekė kosmosą“, – tuomet kalbėjo Vaida.