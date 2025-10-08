Solveigos Mykolaitytės vizitas pas kirpėją baigėsi priimamajame: įspėja ir kitas

Naujienų portalui Lrytas S.Mykolaitytė pasakojo, kad jai sėdint kirpykloje itin stipriai pradėjo plakti širdis. Kolektyvas ne juokais išsigando ir iškivetė Solveigai greitąją pagalbą.
„Ligoninėje kraujo tyrimai parodė, jog itin trūksta kalio, geležies, vitamino B.
Štai kodėl dabar visoms moterims sakau: svarbu savęs nepamiršti po nėštumo, gimdymo ir ilgo maitinimo krūtimi. Tikrinkitės kraują, stiprėkit ir ne tik vaikus, bet ir savęs žiūrėkit“, – sakė Solveiga.
Ligoninėje jai buvo sulašinta lašelinė, sudėlioti vitaminai.
„Mane jau išleido, viskas gerai. Daktarai mane pristabdė truputį, kad tiek daug nelėkt, visur neskubėt ir sveikatą dažniau tikrintis. Didžiulė padėka Palangos ligoninės priėmimo skyriui ir paramedikams“, – geros nuotaikos nestokojo S.Mykolaitytė.