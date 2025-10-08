Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Solveigos Mykolaitytės vizitas pas kirpėją baigėsi priimamajame: įspėja ir kitas

2025 m. spalio 8 d. 16:44
Lrytas.lt
Prieš kelis metus su vyru Mantu Rimdeika sūnaus susilaikusi modelis Solveiga Mykolaitytė atsidūrė Palangos priėmimo skyriuje. Laimei, šiuo metu žinoma moteris jaučiasi puikiai ir įspėja kitas rūpintis savo sveikata.
Naujienų portalui Lrytas S.Mykolaitytė pasakojo, kad jai sėdint kirpykloje itin stipriai pradėjo plakti širdis. Kolektyvas ne juokais išsigando ir iškivetė Solveigai greitąją pagalbą.
„Ligoninėje kraujo tyrimai parodė, jog itin trūksta kalio, geležies, vitamino B.
Štai kodėl dabar visoms moterims sakau: svarbu savęs nepamiršti po nėštumo, gimdymo ir ilgo maitinimo krūtimi. Tikrinkitės kraują, stiprėkit ir ne tik vaikus, bet ir savęs žiūrėkit“, – sakė Solveiga.
Ligoninėje jai buvo sulašinta lašelinė, sudėlioti vitaminai.
„Mane jau išleido, viskas gerai. Daktarai mane pristabdė truputį, kad tiek daug nelėkt, visur neskubėt ir sveikatą dažniau tikrintis. Didžiulė padėka Palangos ligoninės priėmimo skyriui ir paramedikams“, – geros nuotaikos nestokojo S.Mykolaitytė.
