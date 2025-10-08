Žinomam kaskadininkui D. Petrikauskui prireikė medikų pagalbos: buvo atlikta sudėtinga operacija

Apie tai žinomas vyras pranešė savo „Facebook“ paskyroje.
Paviešindamas nuotrauką iš ligoninės, D. Petrikauskas tikino, kad operacijos metu jam buvo pašalintas auglys.
„Priverstinės atostogos. Nuoširdžiai dėkoju chirurgams Mindaugui Minderiui ir Mykolui Udriui už kruopščiai atliktą gan sudėtingą, nervo viduje esančio, auglio šalinimo operaciją“, – prie nuotraukos rašė jis.
Po šia nuotrauka internautai linkėjo vyrui stiprybės ir greito atsigavimo.
„Daug sveikatos, Dariau. Greito atsigavimo“, – rašė vienas internautas.
„Lengvo atsistatymo! Sveik“, – rašė kitas.
„Stiprybės ir geležinės sveikatos“, – pridūrė dar vienas.