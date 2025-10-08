Žinomos moterys rinkosi į išskirtinį renginį: netrūko pikantiškų istorijų ir elegancijos

K.Kaikarienė patvirtino istorijos tikrumą
Bent mintimis pasinerti į laikinosios sostinės atmosferą viešnioms padėjo gidė Diana Valenskaitė Dubatauskienė, pakvietusi jas į savo buduarą ir pasidalijusi pikantiškomis, tikrais įvykiais pagrįstomis to meto istorijomis.
„Tai buvo kitoks vakaras. Be tuščių pokalbių, o su giliu istorijos prieskoniu. Pasidžiaugėme su sese ir bičiule dalyvaudamos vakare. Išgirdome daug tikrų pasakojimų, kurių vienas, beje, buvo susijęs ir su mano vyro gimine“, – komplimentų namų tekstilės ir dekoro salono „Fėjos namai“ iniciatyvai surengti netradicinį pristatymą negailėjusi renginių organizatorė Kristina Kaikarienė.
Savo namuose ji turi erdvę, kurią kartais gali pavadinti buduaru. Joje yra K. Kaikarienės garderobas, kosmetikos stalelis, aksesuarai.
„Būna, kad su dukra ar sese į jį įsisukame kartu, retsykiais prisijungia kuri nors bičiulė. Tuomet kambaryje nestinga juoko, patarimų, prisiminimų. Tačiau jame nebūna ilgų pokalbių ar vaišinimosi kava. Tą darome kitose, visai šeimai skirtose erdvėse“, – sako žinoma pašnekovė.
Buduaras, anot aktorės Miglės Rimaitytės, visada ten, kur gera kalbėtis — Prancūzijoje jis kvepėjo levandomis ir espresso sode, tarp rožių ir rosé taurės, o Lietuvoje – šnekų ir juoko aidu salione.
„Vietos keičiasi, bet sielos dekoras lieka tas pats. Tik tiek, kad vietoj „bonjour“ dabar dažniau girdžiu: „tai kur ta kava?“, – pasakoja šešiolika metų Prancūzijoje gyvenusi moteris.
Žinomas seserys turi bendrą buduarą
Erdvę, kurioje geria kavą ir plepa, seseris – papuošalų kūrėja ir rašytoja Iveta Norbutaitė, modelis, buvusi televizijos gelbėtoja Neringa Mažeikienė bei dizainerė Rigonda Užpalevičienė – randa viena kitos namuose.
I.Norbutaitė pasakojo, kad atvykus viešnioms į svečius, ji jas dažnai vaišina naminiu obuolių pyragu, žolelių arbata bei pokalbiais apie miestą, knygas, kultūrą.
„Šaltuoju metų laiku mano namai dažnai kvepia cinamonu ir yra skirti pokalbiams, bendrystei, kūrybai“, – sakė papuošalų kūrėja ir rašytoja.
R. Užpalevičienė buduaru vadina savo įkurtą „Rigonda Style“ butiką. Jis yra įkurtas atskirai nuo šeimos namų ir yra skirtas būtent moteriškiems susitikimams. Į prabangiai įrengtą
vietą vyrai užsuka rečiau ir trumpam – tik tiek, kiek reikia pasiimti jiems sukurtus drabužius.
„O su moterimis valandų neskaičiuojame...“, – su šypsena sako drabužių, puokščių ir namų kvapų dizainerė.
Vertinantiems jaukumą
„Fėjos namų“ įkūrėjų Ramunės ir Ado Jakučių teigimu, būtent jaukumas, detalės ir išskirtinė atmosfera įkvėpė surengti vakarą, skirtą moteriškam pasauliui – subtiliam, rafinuotam ir kupinam vidinės šviesos.
„Mums visada svarbu, kad estetika derėtų su emocija. Namai – tai ne tik vieta, kur grįžti po darbų, bet ir erdvė, kurioje gimsta įkvėpimas, poilsis, šiluma. Norėjome, kad šis vakaras taptų tarsi mūsų namų tąsa – jaukus, nuoširdus, su šypsenomis ir tikromis istorijomis“, – kalbėjo Ramunė.
Adas pridūrė, jog kiekviena namų tekstilės ir dekoro salono „Fėjos namai“ detalė kurta su mintimi apie žmones, kurie vertina savitumą: „Kuo patys gyvename, tuo ir dalijamės. Mūsų klientai labai panašūs į mus – jie ieško išskirtinių, ne visur matomų dalykų, kuriais galėtų džiaugtis savo namuose. Tad ir šis renginys buvo skirtas jiems – tiems, kurie vertina šilumą, grožį ir tikrumą.“
Buduaro paskalomis tą vakarą dalinosi ir naujomis patalynių, chalatų, lovų užtiesalų, rankšluosčių bei kitų namų aksesuarų tendencijomis domėjosi dainininkės Monika Falcon ir Giulija, rašytoja Jovita Mazina, moteriškumo architektė, choreografė Kristina Burneikienė, grožio specialistė Vaida Norkūnaitė, advokatė Aušra Ručienė bei kitos moterys.
