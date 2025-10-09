Apie asmeninį gyvenimą retai atviraujantis A. Ramanauskas-Greitai pranešė džiugią žinią: tapo seneliu

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. spalio 9 d. 20:01
Radijo ir televizijos laidų vedėjas, aktorius Algis Ramanauskas-Greitai (54 m.) matuojasi naują, dar nepažintą vaidmenį. Žinomas vyras išdavė kurį laiką paslaptyje laikytą naujieną – jis tapo seneliu.
Naujienų portalo Lrytas laidoje „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ viešėjęs žinomas Lietuvos veidas kalbėjo ne tik apie kuriozus valdžioje, teismuose atsidūrusius laido riterius, pinigus, kelis dešimtmečius trunkančią santuoką, bet ir išdavė dar negirdėtą amenininę detalę.
Prieš kelis mėnesius Ramanauskų namus užpildė naujas šilumos pliūpsnis. Jo dukra susilaukė pirmagimio
„Mūsų dukra Amerikoje pagimdė mergaitę. Mano žmona buvo nuvažiavusi ten padėti, pragyveno ten.
Čia pirmas kartai, kai su žmona per dvidešimt metų nesimatėme tiek ilgai, taip niekada nebuvo anksčiau.
Viskas ten gerai – sveika, laiminga mergaitė. Mano dukra yra ištekėjusi už italų kilmės amerikiečio, labai malonus žmogus, korektiškas ir be žalingų įpročių.
Pats negalėjau važiuoti, nes labai daug darbų, bet prižadėjau, kad mes atvažiuosime pavasarį“, – kalbėjo A. Ramanauskas.
Tiesa, žinomo vyro ir jo dukros nesieja kraujo ryšys.
„Techniškai aš dar nesu senelis. Lauksiu, kol mūsų bendras sūnus turės vaiką. Aišku, čia tik kalbos. Mes tėvas ir dukra ir ten mano anūkė“, – šyptelėjo Algis.
Visą pokalbį su A. Ramanausku-Greitai žiūrėkite naujienų portale Lrytas.
