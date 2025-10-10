Aurimas Valujavičius gulėsi ant operacinio stalo: „Turiu pjūvį“

Socialiniuose tinkluose jis pasidalijo ne tik užsiūtos žaizdos nuotrauka, bet ir tuo, kas buvo pašalinta iš jo nugaros.
Žinomas vyras taip pat plačiau pakomentavo, kas jam nutiko.
„Seniai dėjau postą. Tai va. Turėjau tokia votį / vidinę cistą apie keturis metus, ir vis neprisiruošiau operacijai.
Šis spuogas, peirklavo Atlantą, buvo Everesto viršūnėje, Akonkagvoje, Ojos del Salado ir turbūt apkeliavo Indoneziją. Žodžiu, biškį pasaulio matė, gal net per daug.
Tai operacija ilgai netruko, dabar turiu pjūvį 4cm su šešiom siūlėm ir tiek. Tuoj užgis.
Nesekit mano pavyzdžiu, tikrinkitės sveikatą dažniau ir prižiūrėkit save. Peace (Taika, liet.).
P.S. sakė dar gyvensiu“, – situaciją nušvietė A.Valujavičius.
Įrašas sulaukė ir šmaikščių komentarų.
„Spuogas apkeliavęs pasaulį, nice (nuostabu, liet)!“, – rašė vienas.
„Kaip gerai apetitas dingo vakarui „, – juokavo kita.
Aurimas Valujavičiusoperacijacista
Rodyti daugiau žymių