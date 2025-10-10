M. Katleris atskleidė, kodėl iškart ištrynė skandalingą žinutę D. Klajumui ir ką jam pasakė žmona

Viskas prasidėjo nuo to, kai D.Klajumas sukūrė atskira vaizdo įrašą, kuriame nusprendė žiūrovams atskleisti M.Katlerio jam rašytą laišką.
Jį Dominykas nagrinėjo po eilutę – Mantas žinutėje griežtu tonu paprašė Dominyko neskleisti melų apie Aistę Katlerę, Gelminę Glemžaitę-Stonkę ir jį.
O jeigu D.Klajumas nesustos, M.Katleris teigė, kad jų bendra prodiuserinė turės pasirinkti, su kuo dirbti. Mantas paminėjo, kad jau žino ir prodiuserinės pasirinkimą.
„Taip pat turiu daug info apie tave ir Vismą (Vismantė Dominyko žmona, – Red.), kuri taip pat nenorėtum, kad išeitų į viešumą. <...>
Taip pat aš turiu žinutę, kurią prieš kelis metus rašė Elena. Kad siūlei jai būti tavo meiluže. Žinutė sena, bet galima atsekti, kad jau buvai su Vismante“, – žėrė Mantas, kuris netrukus šią žinutę naktį ištrynė, tačiau Dominykas ją išsisaugojo.
Dabar naujausioje M.Katlerio, Rolando Mackevičiaus ir Manto Stonkaus tinklalaidės „Vėl tie patys“ laidoje, buvo aptarta ši situacija. Tiesa, šioje temoje beveik kalbėjo tik Mantas – Rolandas ir Mantas tik klausė bičiulio.
„Tai apie Klajumą norit? Visi vis tiek dėl to čia įsijungė“, – juokėsi Mantas ir pasiteiravo, ar draugai žiūrėjo D.Klajumo paviešintą vaizdo įrašą, kuris surinko 218 tūkstančius peržiūrų per 6 dienas. Rolandas prisipažino žiūrėjęs, tuo tarpu Mantas teigė nematęs.
„Tu žinai mano nuomonę. Jo kelis kartus manęs pašiepimas „kas čia yra bachūras“, tai ką aš dabar... šoksiu“, – svarstė R.Mackevičius.
Tuo tarpu M.Katleris nutarė papasakoti, kaip viskas vyko.
„Parašiau žinutę Klajumui, dauguma ją skaitėt. Žinutėje šiaip dažniau pikčiau atrodo, ypač, kia yra pasistabdymai, pašnekėjimai. Buvau piktas, tikrai, tas pyktis atėjo iš ilgo laiko. Buvo nuoskauda. Buvo laikas, kai aš norėjau jam rašyt žinutę. Kaip tik kelionėje buvo. Galvojau aš tą žinutę, nesudėliojau, neparašiau. Paleidau.
Žodžiu, prisikaupė pykčio. Pasimiršo. Buvau susitelkęs į „Roast'us“. Jie pasibaigė, šeštadienį nuvarėm į Birštoną. Aistulė nuvarė į SPA, o aš alaus. Na ir parašiau žinutę. Ji grįžo, sakau: „Aiste, parašiau žinutę, išsprendžiau“. Sako ji: „Na***i tu rašei, kam tu rašei“. Sakau: „Nesiparink, gerai sudėliojau“. Prisipažinsiu, su žinute perspaudžiau. <...>
Paskaysiu pora dalykų. Šmeižtas, tildymas, cenzūravimas – aš su tuo nesutinku. Tai buvo, kaip aš iš to kampo mačiau „žiūrėk, Klajumai, jei tu toliau darysi šūdą, aš irgi darysiu. Jei viešinsi mano susirašinėjimą, tada aš paviešinsiu“. Parašiau šitą žinutę, pamiršau, tada Klajumas vieną žinutę atrašė. Aš ją ištryniau, kai žinai, kai žmogus sureaguoja į žinutę, tu perskaitai kitomis akimis. Ne dėl to, kad paviešins, bet perskaičiau ir „nu jo“. Supratau, kad peržengta... Bet dabar, kai žmonės renkasi puses, ką palaikyt, ko ne, yra du kertiniai dalykai. Tai buvo negražu, ką jis daro. Sakyčiau, kad nėra teisingas arba tas, arba tas. Sakyčiau, abu pabuvom pridurkai šitoj situacijoje“, – kalbėjo M.Katleris.
Mantas KatlerisTinklalaidėpyktis
Rodyti daugiau žymių