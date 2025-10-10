Nepraėjus nė metams po pirmagimio gimimo, skandalingo kovotojo A. Misiūno žmona vėl laukiasi

Ji pasidalijo šeimos nuotrauka, kurioje matyti padidėjęs nėštukės pilvukas. Arnoldo rankose – prieš beveik metus gimęs vaikelis, o šalia – du vaikai iš ankstesnių Urtės santykių.
„Dar daugiau chaoso, dar daugiau ašarų, dar daugiau bemiegių naktų, dar daugiau juoko, dar daugiau meilės, dar daugiau apsikabinimų, dar daugiau džiaugsmo, dar daugiau Mūsų“, – brūkštelėjo Urtė.
Arnoldas ir Urtė pirmagimio sulaukė prieš beveik metus, lapkričio mėnesį.
Tuomet šeimai buvo sunkus metas, mat praėjusių metų spalio pabaigoje Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą suimti riaušių prie Seimo byloje teisiamą garsų kovotoją A. Misiūną.
Iš karto po sulaikymo besilaukianti kovotojo žmona patyrė šoką ir nusprendė savo širdį išlieti socialiniame tinkle.
„Vieną rytą, besiruošiant važiuoti į posėdį, man dalinai nutekėjo vaisiaus vandenys“, – atvirai dėstė netrukus po sulaikymo skandalingojo kovos menų sportininko žmona.
Šių metų balandį Vilniaus miesto apylinkės teismas sušvelnino kaltinamajam riaušių prie Seimo byloje Arnoldui Misiūnui taikomą kardomąją priemonę – vyrui leista tam tikromis dienomis gyventi Vilniuje, kur jis treniruojasi ir ruošiasi kovai.
Tuomet Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas spaudai Giedrius Janonis sakė, kad kaltinamojo A. Misiūno prašymas buvo tenkintas, teismas pakoregavo jo kardomosios priemonės taikymo sąlygas, numatant leisti vyrui nuo pirmadienio iki ketvirtadienio gyventi Vilniuje, o nuo penktadienio iki sekmadienio – Radviliškio rajone.
A. Misiūnas teismo prašė pakoreguoti anksčiau jam skirto namų arešto sąlygas, nurodęs, kad jam reikia važinėti į Vilnių ir ten treniruotis.
Prokurorai dėl dalyvavimo riaušėse kaltinamam A. Misiūnui siūlė skirti realią laisvės atėmimo bausmę, tai yra 3 metus kalėjimo.
2021 m. riaušių prie Seimo byloje kaltinimai yra pateikti 87 asmenims – daugiausia dėl dalyvavimo riaušėse, pasipriešinimo policininkams ar kitiems viešojo administravimo funkcijas atliekantiems asmenims, provokavimo viešai smurtauti, niokoti turtą ar kitaip šiurkščiai pažeisti viešąją tvarką.