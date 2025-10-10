Olegas Šurajevas pranešė netikėtą žinią: nėrė į naują verslą

Šia žinia su gerbėjais ir bičiuliais jis pasidalijo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Tai ką gi – galit sveikinti. Mes jau atidarėm Vilnius Comedy Club! Einant pro Operą A. Venuolio gatve – greit pamatysit mūsų iškabą ir visą mėnesio programą. Mes kasdien darom comedy renginius.
Pirmadienį, antradienį, trečiadienį – pas mus atviri mikrofonai ir nemokamas įėjimas. Nuo balandžio darom open mic’us po 3–4 kartus per savaitę – manau, tai didžiulis indėlis į Lietuvos komediją. Dabar nusprendėm turėti savo vietą, o ne daryti renginius baruose.
Šiaip klubą atidarėm šį pirmadienį – ir jau buvo keturi vakarai visiškai pilni žmonių, vos telpa visi. Džiugu! Ketvirtadieniais darom improvizacijos vakarus – vakar labai sėkmingai praėjo.
Šiandien ir rytoj darom šou – komikai ateina jau su patikrintais bajeriais, o aš pats šiandien darysiu 30 minučių. Sekmadieniais darysim savaitės apžvalgą, o nuo kito sekmadienio – LIVE transliacijas.
Klubas negali gyvuoti be žiūrovų, todėl šiandien ir rytoj turim late show 21 val. – būtinai nusipirkit bilietą, palaikykit ir ateikit, nes čia geras dalykas. Labai geras. Laukiam visų! A. Venuolio g. 14“, – užsukti kvietė jis.