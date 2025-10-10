Paaiškėjo, kaip iš kalėjimo išėjęs L. Lapinskas su žmona atsidūrė labdaros renginyje

Ne vienas svečias svarstė, kodėl ši, dviprasmiškai vertinama pora, buvo pakviesta į iškilmingą renginį.
Labdaros ir fondo „A’more Grande“ vadovė Marija Romančenko portalui TV3.lt pateikė paaiškinimą. Pasirodo, kvietimas buvo skirtas tik Alionai Lapinskienei.
„Kvietėme su fondu bendradarbiaujančius ir pasirengusius bendradarbiauti žinomus asmenis į mūsų fondo pristatymo renginį. Buvo išsiųsti dviviečiai kvietimai.
Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad kvietimas buvo skirtas Alionai Lapinskienei, o ne L.Lapinskui su žmona. Šiuo konkrečiu atveju, Fondas neturėjo jokios informacijos apie pakviestos Alionos Lapinskienės vyrą“, – TV3.lt sakė Marija.
Fondo įkūrėjas, Lietuvoje gyvenantis ukrainietis Aleksandras Korolas pasakojo, kad „Amore Grande“ gimė, siekiant užtikrinti, kad net ir pažeidžiami visuomenės nariai neliktų vieni: „Žmonės, išgyvenantys ligą, netektį, vienatvę, neturi likti izoliuoti. Mūsų misija – būti šalia: suteikti palaikymą, žinias ir erdvę, kurioje jie gali pasijusti visuomenės dalimi.“
Fondo atsiradimą paskatino ir reali gyvenimo istorija bei asmeninė transformacija. A. Korolas pats svėrė 140 kg ir jautė nepasitikėjimą savimi, sunkumus įsilieti į visuomenę.
Kol vedinas užsispyrimu, skyrė ypatingą dėmesį mitybai, pradėjo sportuoti, kreipėsi net į medikus, kurie atliko skrandžio mažinimo operaciją, pašalino perteklinę odą. Galiausiai vyras daug dėmesio skyrė savo asmenybės augimui, psihologijai. ir ėmėsi intensyvaus darbo su savimi.
„Amore Grande“ veiklos kryptys bus įvairios, tačiau esminis dėmesys skiriamas medicinai, naujosioms technologijoms ir pagalbai žmonėms su negalia. Be to, planuojamas įgyvendinti sveikatinimosi maratonas bei įkurti stacionarą senjorams.