Po aštrios J. Statkevičiaus kritikos – Prancūzijos ambasados atsakas: „Piktybiškai skleidžia netiesą“

2025 m. spalio 10 d. 13:22
Lrytas.lt
Spalio 3 dieną garsiausias Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius (56 m.) pristatė savo naujausią kolekciją Paryžiuje – istorinėje „Salle Wagram“ salėje, kurioje ne kartą vyko prestižinių mados namų pasirodymai.
Po įspūdingo pasirodymo kūrėjas socialiniuose tinkluose pasidalijo itin emocingu įrašu, kuriame kirto Lietuvos diplomatams – jis piktinosi, kad šalies atstovai nesidomi tokiais renginiais ir neskiria dėmesio kūrėjams, garsinantiems Lietuvą pasaulyje.
Po šių žodžių kilus ažiotažui, Prancūzijoje veikiančios Lietuvos ambasados atstovai pateikė savo atsaką. Naujienų portalui Lrytas pateiktame įraše diplomatai neslėpė apmaudo ir teigė, kad J. Statkevičiaus pilamas purvas – nėra tiesa.
„Juozas Statkevičius sąmoningai ir piktybiškai skleidžia netiesą. Jo organizuotame renginyje dalyvavo net du Lietuvos ambasadoriai – Prancūzijos Respublikoje ir UNESCO, taip pat dalyvavo kiti trys ambasados kolegos.
Kultūros atašė atsiprašė, kad dalyvauti dėl anksčiau planuoto vizito negali ir vietoj savęs delegavo kitą ambasados kolegą.
Juozas Statkevičius ambasadai turėjo tik vieną prašymą – pasaugoti per naktį ambasados kieme jo kolekciją – ką ambasada maloniai padarė, kaip ir pernai, ir dėl ko vėliau Juozas Statkevičius padėkojo.
Jokių kitų prašymų iš jo ar jo komandos dėl ambasados pagalbos organizuojant šį privatų renginį nebuvo. Todėl esame nustebinti ir šokiruoti tokio netikėto, nepagrįsto ir neadekvataus Juozo Statkevičiaus viešo užsipuolimo“, – rašoma komentare.
