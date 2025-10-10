Orai
Žmonės
Veidai ir vardai
2025 m. spalio 10 d. 18:18
Viešumoje su mažu berniuku dažnai šmėžuojantis Mino atvėrė širdį: žinojo tik artimiausi
2025 m. spalio 10 d. 18:18
Lrytas Premium nariams
Dainininką Mindaugą Mickevičių-Mino (49 m.) renginiuose, kelionėse ar koncertuose dažnai galima išvysti su mažamečiu berniuku, tačiau retas žino, kokia ypatinga istorija juodu sieja.
Mindaugas Mickevičius-Mino
berniukas
geras darbas
