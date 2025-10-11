Gyvenimą apvertusią diagnozę išgirdusi S. Milinytė už Atlanto susitiko su Bareikiais: „Visą savaitę kaupiau jėgas“

„Labai stengiuosi išbūti naują kasdienybę“, – naujienų portalui Lrytas atsivėrė Simona.
Dainininkei buvo diagnozuota „sunkioji miastenija“. Šiuo metu moters žarnos nejudina ką ji valgo, todėl tenka gydytis vaistais ir gydytojų teikiamomis procedūromis. Taip pat jai buvo atliktas operacinis „valymas“.
„Kasdien lašalinės, nes per burną neišeina normaliai valgyti. Tačiau jau jaučiasi naujų įvairių vaistų poveikis.
Aišku, teks susitaikyti su diagnozėmis ir nauju gyvenimu. Svarbiausia, kaip gydytojai sako, stengtis kuo toliau atidėti stomą ir likusį žarnyno išėmimą, tačiau prognozuojama, kad tai bus privaloma.
Jau dabar esam ant didelio klaustuko, dar laukia radiacija ir tyrimai. Gydytojai peržiūrės, kaip einasi gydymas su medikamentais, stengiame atidėti dar vieną sunkią operaciją“, – atviravo S. Milinytė.
Aktorė atvira – nepaisant užklupusių sveikatos problemų ji stengiasi nepasiduoti.
„Deja negaliu daug nuveikti. Aktyvi galiu būti tik pora valandų – tiek, kiek veikia vaistai.
Nepaisant to, dirbu su psichologais, nesinori atsigulti į ligonio lovą, nesinori susirgti depresija, užsileisti nusivylimo viskuo bangos, juk tiek visko tenka patirti“, – atviravo Simona.
O nuotaiką jai pradėjo praskaidrinti susitikimas su gerai pažįstamais veidais – Indre ir Vidu Bareikiais.
„Jie su komanda Los Andžele, todėl vaistus vartojau vakare, kad galėčiau nuvykti pasveikinti Vidą su albumu.
Šiam susitikimui visą savaitę kaupiau jėgas“, – dalijosi S. Milinytė.
