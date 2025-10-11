Nuotraukoje – garsus Lietuvos vyras, su šeima gyvenantis kaime: ar atpažįstate?

Spalio 11-ąją gimtadienį švenčia žinomas operos solistas Liudas Mikalauskas.
Šia proga jis paviešino vaikystės akimirką.
„Štai koks buvau gražuolis prieš 40 metų“, – brūkštelėjo jis.
Vasaros pabaigoje Liudo šeima papuošė „Stiliaus“ viršelį.
Iš operos solisto ir jo žmonos meno vadybos ir komunikacijos specialistės Sigitos (37 m.) kiemo atsiveria puikus vaizdas į tolius, į erdves. Gėrėdamiesi tuo vaizdu ir vasarą, ir žiemą juodu dažnai pakalba, kad tobulesnės vietos gyventi tikriausiai negalėjo susirasti.
„Praėjo 14 metų, kai čia įsikūrėme, ir ta frazė vis nuskamba“, – prieš kelis mėnesius juokėsi Liudas.
Sigitą traukė, viliojo gamta, bet buvo tokia baimė – tas kaimas, kaip ten bus, kaip seksis? Nes Liudas visada sakydavo: „Kraustomės į kaimą“, o ji: „Kraustomės į gamtą.“
Bet vieną dieną juodu ėmė ir atsikraustė į gamtą – įsikūrė Kazlų Rūdos savivaldybėje, Plutiškių kaime. Čia gimė trys jų vaikai. Tos sodybos ir 30 arų sklypo jie nepaveldėjo nei iš tėvų, nei iš senelių, čia nepraėjo kurio nors vaikystė. Viskas buvo kitaip – Kaune gyvenę miestiečiai tiesiog įsikūrė kaime.