Įlipęs į lėktuvą, A. Mamontovas nustebo, kas sėdės šalia: komentatoriai nepatikėjo, įrodymus viešino kaimynai

„Sėdi į lėktuvą nieko neįtardamas. Ateini į savo vietą ir pamatai, kas nusipirko bilietą šalia...“ – rašė A.Mamontovas, pridėdamas nuotraukas iš lėktuvo salono.
Gerbėjai iškart ėmė spėlioti, ar šis susitikimas – atsitiktinumas, ar galbūt ženklas, kad legendinis duetas vėl ruošiasi bendram projektui.
Pats A,Mamontovas šmaikščiai pridūrė: „Ar tai ženklas vėl važiuoti į ESC?“, primindamas jų dalyvavimą 2006-ųjų „Eurovizijoje“ su „LT United“.
Tiesa, komentatoriai negalėjo patikėti tokiu atsitiktinumu, be to, vienas pakomentavo kandžiai.
„Kas gali paneigti, kad nesusitarę buvot? Pigus marketingas veikia iki šiol?
Ar jums, žvaigždėms, to reikia dar? Leidžiatės į dugną, gerbiamieji“, – rėžė komentatorius.
„Jus visus po to iš to dugno ir keliam“, – atsakė Andrius.
„O mes buvome kaimynais ir liudininkais“, – teigė keleivis, sėdėjęs už Andriaus ir Samo. Jis paviešino ir įrodančią nuotrauką.