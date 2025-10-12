Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
ŽmonėsVeidai ir vardai

Įlipęs į lėktuvą, A. Mamontovas nustebo, kas sėdės šalia: komentatoriai nepatikėjo, įrodymus viešino kaimynai

2025 m. spalio 12 d. 12:58
Lrytas.lt
Dainininkas Andrius Mamontovas socialiniuose tinkluose pasidalijo netikėtu nutikimu – lipdamas į lėktuvą jis nė neįtarė, kad šalia jo sėdės senas bičiulis ir scenos kolega Saulius Urbonavičius-Samas.
Daugiau nuotraukų (16)
„Sėdi į lėktuvą nieko neįtardamas. Ateini į savo vietą ir pamatai, kas nusipirko bilietą šalia...“ – rašė A.Mamontovas, pridėdamas nuotraukas iš lėktuvo salono.
Gerbėjai iškart ėmė spėlioti, ar šis susitikimas – atsitiktinumas, ar galbūt ženklas, kad legendinis duetas vėl ruošiasi bendram projektui.
Pats A,Mamontovas šmaikščiai pridūrė: „Ar tai ženklas vėl važiuoti į ESC?“, primindamas jų dalyvavimą 2006-ųjų „Eurovizijoje“ su „LT United“.
Tiesa, komentatoriai negalėjo patikėti tokiu atsitiktinumu, be to, vienas pakomentavo kandžiai.
„Kas gali paneigti, kad nesusitarę buvot? Pigus marketingas veikia iki šiol?
Ar jums, žvaigždėms, to reikia dar? Leidžiatės į dugną, gerbiamieji“, – rėžė komentatorius.
„Jus visus po to iš to dugno ir keliam“, – atsakė Andrius.
„O mes buvome kaimynais ir liudininkais“, – teigė keleivis, sėdėjęs už Andriaus ir Samo. Jis paviešino ir įrodančią nuotrauką.
 
Andrius MamontovasLėktuvasSaulius Urbonavičius-Samas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.