Pasikeitusi Ingos Stumbrienės išvaizda pro akis nepraslydo internautams: „Nedarykit daugiau“

Prieš kelias dienas ji savo 42-ąją gimtadienį pasitiko Monake. Abu su vyru Aivaru Stumbru ėjo šventinės vakarienės į prabangų viešbutį „Hotel de Paris“.
„Į Monaką atvykti visada idomu, man čia tarsi gyvas mados žurnalas, aplink pasipuošę itin stilingi ir elegantiški žmonės, naujausi ir galingiausi automobiliai... „Hotel de Paris“ restorane „Le Grill“ lankėmės pirmą kartą, bet tikrai būtinai atvyksime dar kartą.
Esu griliaus patiekalų mėgėja, bet taip gražiai ir estetiškai juos valgėme pirmą kartą. Beje, iš restorano atsiveria įspūdinga viso Monako panorama“, – viešnage džiaugėsi Inga.
Inga puošėsi balta, storesnio audinio trumpa suknele, prie kurios derino auksinę pamėgtų mados namų „Dior“ rankinę ir tos pačios spalvos aukšto kulno basutes. Tačiau sekėjų dėmesį patraukė ne apranga, o I.Stumbrienės pasikeitusi šukuosena.
Jau tapo įprasta, kad žinoma moteris savo ilgus šviesius plaukus sugarbanoja. Tačiau šios viešnagės metu juos kruopščiai ištiesino.
„Kaip tinka plaukai“, „Nedarykit daugiau bangų, priduoda metų. O šitaip labai jaunina“, „Atrodote puikiai“, – komplimentai liejosi Ingai.
