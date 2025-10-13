Garsioji mokytoja Veronika atskleidė sūnaus vardą

Paslaptį ji išdavė duodama interviu „Mamos“ žurnalui.
„Dominyko vardas man patiko labai seniai – dar prieš nėštumą. Kai laukėmės, pasakiau šį vardą Simui, ir jam jis taip pat tiko.
Jokios ypatingos istorijos nėra – natūraliai jautėme, kad mūsų sūnus bus Dominykas“, – minėtam leidiniui komentavo žinoma moteris.
Nėštumą nuo smalsių akių slėpusi Veronika apie tai, kad tapo mama pranešė liepą.
„Oficialu! 1 + 1 = 3 Tu, aš ir mūsų meilė. Mes tapome tėvais! Mūsų komanda plečiasi!
Simai, be tavęs šie 9 mėnesiai nebūtų buvę tokie lengvi, ramūs ir sklandūs. Tavo rūpestis, kantrybė ir meilė man bei mūsų babybūzikui pranoko visus mano lūkesčius.
Drąsiai sakau – tu esi svajonių vyras! Net ir siautėjant hormonams bei vykstant dideliems pokyčiams, išlikai ramus, kantrus, supratingas ir be galo mylintis.
Ačiū tau – tavo dėka sklandžiai ir su šypsena įveikėme šią 9 mėnesių kelionę. Tikiu, kad būsime nuostabūs tėvai, nes mes – KOMANDA!
Nuo šiol – tu, aš ir mūsų didžiausia gyvenimo meilė. Esame pasiruošę naujai kelionei! 2025.07.23 P. S. Dieve, kas gali būti geriau?“, – tuomet socialiniuose tinkluose rašė Veronika.