​O. Pikul prabilus apie neįtikėtiną S. Jasaičio šeimos elgesį – jo sesers reakcija: „Esu šokiruota“

Apie tai, kaip neva elgėsi jos buvusio vyro Simo Jasaičio mama, ji prabilo savo socialiniuose tinkluose.
„Nenoriu moralizuoti, gėdinti, juodinti arba kažkaip kitaip apkalbėti, bet tiesiog noriu papasakoti situaciją, nes kažkaip kas sykį pakraupstu, kad pas mus tarp žmonių yra kažkaip... negaliu pavadinti asocialumu, bet gegutės efekto tarp žmonių buvimu. Situacija tokia.
Keletą dienų prieš mano mama su sūnumi užsuko į maisto prekių parduotuvę ir tiesiog va taip pro šalį praeinant, akis į akį susitikimas įvyko netikėtas, maisto prekių parduotuvėje“, – kalbėjo Oksana.
Žinoma moteris priminė, kad Dominyko tėtis S. Jasaitis neva vengia bendravimo, o jei jis ir yra, tai ypatingai retas – mato per metus kartą ir dvi valandas.
„Paskambina labai retai, pakalba minutę-dvi. Žodžiu, jokio bendravimo – vengimas ir visa kita. Mes taip gyvenam, mes įpratę. Žmogaus neįkalbėsi būti tėčiu, atsakyti už vaiką. Bet... Kada atrodo gražiai gyvenanti šeima, aš kalbu apie jo sesę, mamą, kur atrodo žmogiškumas turėtų būti...
Toks netikėtas susitikimas maisto prekių parduotuvėje ir praeina, kaip pro nepažįstamą žmogų, pro Dominyką, kaip pro svetimą. Net nepasisveikina ir atsisukus dar pasižiūri. Vau. Dar galvojau, dalintis ar ne, bet gal reikia pasidalinti. Vau. Net nepasisveikinti su vaiku.
Manęs juk nebuvo, kad ir kaip manęs nemėgtumėte. Jau nekalbu apie tai, kad nei per Kalėdas, nei per gimtadienius žinutės neatsiunčia. Tokie gegučiukai. Gerai, galit sakyti, kad nepažinau.
Kartais net kraujo ryšys nepadeda. Artimiausias gali tapti svetimiausiu. O svetimas – artimu iki negalėjimo. Tad kurkite tą ryšį, bendrumą, nes tai labai stipru ir labai svarbu. Aš tai tokia su charakteriu... Būčiau aš ėjus pro šalį... Bet nepergyvenkit, aš pro jus irgi praeisiu kaip pro nepažįstamus“, – kalbėjo Oksana.
Po šio Oksanos pasakojimo nusprendė prabilti S. Jasaičio sesuo A. Jasaitytė-Čeburiak, kuri nelėpė nuostabos. Apie tai ji papasakojo portalui Delfi.lt.
„Atvirai pasakius, esu nustebusi, pirmą kartą tai girdžiu. Neseku jokių naujienų, bet jei būčiau savo brolio vaiką pamačiusi... Jis man niekada nebuvo svetimas, labai esu nustebusi, tikrai, nes pažįstu ir Oksanos mamą, žinau, kaip vaikas atrodo, nežinau, iš kur ši istorija, ar ji nėra sugalvota, gal kažką sumaišė? Tikrai neįsivaizduoju.
Čia – kaip sugedęs telefonas. Tikrai, man atrodo, yra neetiška santykius aiškintis viešai. Labai liūdna, kad taip yra, kad tik tokiu būtu tas aiškinimasis vyksta. Esu šokiruota ir, žinokite, seniai nemačiau Oksanos mamos, ji manęs seniai nemačiusi, gal su kažkuo sumaišė. Tikrai nebandau išvengti atsakomybės, bet tikrai pirmą kartą girdžiu“, – portalui Delfi.lt pasakojo ji.
Kad ir kaip bebūtų, moteris O. Pikul linkėjo sėkmės ir tikino nelaikanti priešiškumo.
Oksana Pikul-JasaitienėSantykiaisūnus
Rodyti daugiau žymių