Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
ŽmonėsVeidai ir vardai

Iš viešumos dingusi Violeta Repčenkaitė stebina itin stilingais drabužiais: atskleidė, kur perka

2025 m. spalio 14 d. 15:53
Lrytas.lt
Maltoje gyvenanti buvusi televizijos laidų vedėja Violeta Repčenkaitė (42 m.) feisbuko paskyroje parodė atostogų derinius, kurie kalba patys už save.
Daugiau nuotraukų (7)
Matyti, kad V.Repčenkaitė spinduliuoja pasitikėjimu savimi – tuomet ir bet kuris drabužis ją puošia.
Gėlėtos suknelės, lengvi kostiumėliai, skrybėlaitei – Violetos vasaros garderobas tikrai labai stilingas.
„Vieną kartą Valetoje... Toks gražus, lengvas vasaros nuotykis, o kartu – džiaugsmas vilkėti lietuvių kūrėjų „Elfai“ drabužius.
Visada dėviu tai, kas tikra ir artima širdžiai. Lietuviška kūryba man vis dar yra stebuklas. Šiuose drabužiuose alsuoja talentas, jautrumas detalėms ir grožis, tinkantis skirtingo amžiaus ir kūno sudėjimo moterims.
„Elfai“ užgimę ir gyvena Lietuvoje, bet jų darbai skamba net čia, Maltoje – mano bičiulės tiesiog negali patikėti, kaip greitai ir profesionaliai viskas vyksta. Užtenka panorėti, nusiųsti savo išmatavimus – ir žiūrėk, jau džiaugiesi nauju, puikiai tinkančiu rūbu!
Kai manęs klausia: „Iš kur šis rūbas?“ – su pasididžiavimu atsakau: „Lietuvių gamyba.“
Nes tai – ne tik rūbas. Tai istorija, nuotaika, laisvė būti savimi.
Čia dalinuosi savo naujais vasaros deriniais – jaukiais, gyvais, keliaujančiais su manimi per saulėtas dienas ir pasaulį. Galbūt atpažinsi ir savąjį?“ – brūkštelėjo Violeta ir sulaukė daugybės komplimentų.
 
Violeta Repčenkaitė-VosylėMaltagrožis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.