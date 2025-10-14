Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Senelių namus atidarę Ąžuolas ir Ineta Žvaguliai ieško darbuotojo: pasakė, koks atlyginimas laukia

2025 m. spalio 14 d. 15:09
Lrytas.lt
Šiais metais verslininkai Ineta ir Ąžuolas Žvaguliai atidarė Bartkuškio senelių globos namus – tai buvo jų ilgai lauktos svajonės išsipildymas.
Prieš kelias dienas socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas, kuriame Ą. Žvagulis kreipėsi į Širvintų miesto gyventojus.
Vyras pateikė darbo pasiūlymą virėjui arba virėjai ir pridūrė, kad kaip pagalbininką galėtų priimti žmogų be jokios patirties.
Galiausiai Ąžuolas pasakė, kokį atlyginimą gali pasiūlyti šiai pozicijai.
„Sveiki, mieli Širvintų gyventojai. Mes Bartkuškio senelių namuose, ieškome virtuvės pastiprinimo – virėjo arba virėjos.
Taip pat priimtume ir žmogų be patirties kaip pagalbininką. Darbas – slenkančiu grafiku. Šiuo metu siūlome atlyginimą nuo 1400 eurų (bruto). Darbas yra pastovus, be didelio žmonių srauto“, – pasakojo žinomas vyras.
Jis aiškino, kad senelių namuose gyventojų skaičius pastovus, todėl pastovus turėtų būti ir darbas. Jo teigimu, ši darbo vieta suteiks stabilumą.
„Yra pastovus kiekis žmonių, ką reikia pamaitinti. Ne kaip restoranuose, kur būna daug žmonių, būna mažiau žmonių. Pas mus pastoviai tiek pat gyventojų. Yra pastovumas. Labai draugiškas kolektyvas. Jei jus domina, arba pažįstate, ką galėtų dominti – pasidalinkite su jais“, – dėstė Ą. Žvagulis.
Ąžuolas ŽvagulisIneta PuzaraitėSenelių namai
