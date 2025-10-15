A. Kandelį užgriuvo nemenki ieškiniai: piniginė po inkriminuojamo išpuolio kelyje gali smarkiai suplonėti

Portalui Lrytas pavyko sužinoti, jog nukentėjusiuoju byloje pripažintas mikroautobuso „Ford Transit“ vairuotojas pateikė 43 metų šokėjui 5000 eurų civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo.
Dar 1 100 eurų ieškinį A. Kandeliui pateikė ir krovinių gabenimu užsiimanti Kauno krovinių pervežimo bendrovė, kuriai priklauso „Ford Transit“ – tokios sumos reikalaujama mikroautobuso remontą, kurio apspardymu yra kaltinamas šokėjas.
Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Inga Ramanauskaitė informavo portalą Lrytas, jog pirmas baudžiamosios bylos posėdis įvyks spalio 28 dieną.
Pasak kaltinimą palaikančio prokuroro Viktoro Kazlausko, ikiteisminio tyrimo metu A. Kandelis apie įvykį pareigūnams nieko nekomentavo, savo pozicijos dėl kaltės neišreiškė. Gali būti, kad šokėjas plačiau prabils, bylą nagrinėjant teisme.
A.Kandeliui už viešosios tvarkos pažeidimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba kalėjimas iki 2 metų. Anksčiau jis jau buvo atsidūręs teisiamųjų suole po bandymo pavogti rūbus iš sostinės parduotuvės ir smurtą prieš savo buvusią kolegę, šokėją Viktoriją Gaidytę.
Nukentėjusysis: A. Kandelis užblokavo kelią
Tyrėjų duomenimis, 2025 metų balandžio 30-osios rytą Kaune, judrioje eismo vietoje tarp BMW vairavusio 43 metų šokėjo ir mikroautobuso „Ford Transit“ vairuotojo kilo konfliktas. Manoma, jog pastarojo vairavimas galėjo suerzinti A. Kandelį.
Kitą dieną po incidento suvestinėse buvo paskelbta, kad Aleksoto mikrorajone, Veiverių gatvėje BMW vairuotojas galimai apgadino „Fordą“, kurio vairuotojas kreipėsi į teisėsaugą.
Pasak „Ford Transit“ vairavusio vyro, šokėjas aplenkė jo automobilį, užblokavo kelią ir išlipęs iš BMW, bandė suduoti, taip pat iškoneveikė jį necenzūriniais žodžiais.
Vyriškiui pavyko išsisukti, išvengiant smūgio, tačiau automobilis buvo apgadintas.
Įtariama, kad A. Kandelis apgadino „Ford Transit“ kėbulą – priekines dureles ir šoninį veidrodėlį, apspardydamas svetimą transporto priemonę.
Įžvelgė viešosios tvarkos pažeidimą
„Apgadinimų yra. Argi toks elgesys – toleruotinas? Vairuotojas užblokuoja mašiną, išlipa iš jos ir pradeda įvairius veiksmus. Sustoja kiti automobiliai, žmonės iš šalies žiūri, kas vyksta.
Viešosios tvarkios pažeidimo požymiai – akivaizdūs“, – portalui Lrytas dar prieš bylos perdavimą į teismą pasakojo V. Kazlauskas.
Anksčiau su šokėju susisiekus portalui Lrytas, jis, kaip ir su pareigūnais, nebuvo kalbus: „Nieko nekomentuosiu. Dar niekas nieko nėra patvirtinta“.
Paklaustas, ar sutiktų ateityje plačiau pakomentuoti situaciją, A. Kandelis atsakė: „Kai baigsis procesas, tada bus viskas ir aišku“.
Portalui pasiteiravus, ar pripažįsta savo kaltę, šokėjas pakartojo, jog komentaro neteiks.
Byla – ne pirma
Tai – ne pirmas atvejis, kuomet A. Kandelio elgesys sulaukia teisėsaugos dėmesio.
2016 metų vasarį jis išgirdo Vilniaus apylinkės teismo verdiktą už pasikėsinimą įvykdyti drabužių vagystę iš sostinės prekybos centre „Ozas“ esančios parduotuvės „Peek&Cloppenburg“ – tąsyk šokėjui baudžiamuoju įsakymu buvo skirta 452 eurų dydžio bauda. 2020 metų rugsėjį tas pats teismas pripažino A. Kandelį kaltu dėl smurto prieš savo buvusią kolegę, šokėją Viktoriją Gaidytę – šokėjui už šį išpuolį buvo paskirtas laisvės apribojimas metams. Be to, jis buvo įpareigotas nemokamai išdirbti 120 valandų socialinėse įstaigose bei dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiuose programose.
