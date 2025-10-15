Lrytas Premium prenumerata tik
ŽmonėsVeidai ir vardai

Į Madridą persikėlusi aktorė Gailė Butvilaitė susidūrė su sunkumais: pagalbos ranką ištiesė lietuvė

2025 m. spalio 15 d. 10:05
Venesueloje užaugusi aktorė Gailė Butvilaitė – jautri, atvira ir spinduliuojanti nuoširdumu. Nors scenoje ar ekrane ji neretai įsikūnija į kitus personažus, tikrame gyvenime Gailė vis drąsiau kalba apie tai, ką reiškia būti savimi – su visais jausmais, abejonėmis ir trapumu. Apie tai žinoma moteris prabilo socialiniuose tinkluose pasidalijusi jautria istorija, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Aš esu iš menininkų šeimos, tad emocijos man visada buvo artimos. Bet vis dar keista matyti, kad fizinė sveikata vertinama kaip savaime suprantamas prioritetas, o emocinė – tarsi kažkas mažiau svarbaus. Lyg jausmai būtų silpnumo ženklas. Aš visiškai su tuo nesutinku“, – sako G. Butvilaitė.
Anot aktorės, mes dažnai nemokame su savo jausmais gyventi – juos slepiame, stumiame į šoną, kol šie virsta įtampa, nerimu ar net žalingais įpročiais.
„Kai nustumiu savo emocijas į šoną, tampu nesveika. Jos niekur nedingsta – tiesiog verda viduje. Reikia išmokti su jomis išbūti, o ne bėgti“, – atvirauja ji.
Apie tai, kaip svarbu pasirūpinti savimi net paprasčiausiais būdais, Gailė suprato persikėlusi į Madridą, kur šiuo metu studijuoja.
„Kartais jautiesi prastai ir atrodo, kad kažkas labai negerai, o paskui pasirodo – tiesiog neisimiegojai. Aš gyvenau bute, kur už sienos nuolat gręžė – po savaitės jaučiausi išvargusi, nervinga, negalėjau nei mokytis, nei kurti. Tik kai išsimiegojau ir pavalgiau, viskas stojo į vietas. Tada supratau: tokį gyvenimą, kokį jauti, tokį ir kuri“, – pasakoja aktorė.
Aktorė pabrėžia, kad vienišumas – vienas skaudžiausių jausmų. „Jautiesi nesuprastas, galvoji, kad esi vienintelis su tokiomis emocijomis. O dar sunkiau, kai kartą paprašęs pagalbos išgirsti „ne“. Bet aš vis tiek išdrįsau prašyti toliau – ir gavau pagalbos. Žmonės yra, jie klausosi“, – sako G. Butvilaitė, kuriai Madride gyvenanti lietuvė pasiūlė apsistoti jos namuose.
Gailė tiki, kad vienas svarbiausių dalykų, padedančių jaustis geriau – pokalbis. „Kalbėtis yra baisu, bet tai tikrai gelbėja. Kai kas nors tau pasako: „taip, aš tave suprantu“, visa nervų sistema atsipalaiduoja, gyvenimas tampa kitokios kokybės“, – sako ji.
G. Butvilaitė taip pat akcentuoja, kad emocinė sveikata prasideda nuo bazinių dalykų: poilsio, miego, maisto, fizinio aktyvumo ir saugumo jausmo. Tik tada galima galvoti apie santykius, ribas ir gilesnius emocinius sluoksnius.
„Kai kažkas iš šių pagrindų išsibalansuoja – labai sunku funkcionuoti kaip žmogui. Bet kai jaučiamės saugūs ir pailsėję, viskas keičiasi“, – priduria ji.
„Tele2“, kaip ilgametis „Jaunimo linijos“ rėmėjas, šiemet prisijungia prie jau penktus metus vykdomos nacionalinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“, ir kviečia kartu atkreipti dėmesį į psichinę bei emocinę sveikatą.
Gailė ButvilaitėsunkumaiMadridas

