Į Madridą persikėlusi aktorė Gailė Butvilaitė susidūrė su sunkumais: pagalbos ranką ištiesė lietuvė

„Aš esu iš menininkų šeimos, tad emocijos man visada buvo artimos. Bet vis dar keista matyti, kad fizinė sveikata vertinama kaip savaime suprantamas prioritetas, o emocinė – tarsi kažkas mažiau svarbaus. Lyg jausmai būtų silpnumo ženklas. Aš visiškai su tuo nesutinku“, – sako G. Butvilaitė.
Anot aktorės, mes dažnai nemokame su savo jausmais gyventi – juos slepiame, stumiame į šoną, kol šie virsta įtampa, nerimu ar net žalingais įpročiais.
„Kai nustumiu savo emocijas į šoną, tampu nesveika. Jos niekur nedingsta – tiesiog verda viduje. Reikia išmokti su jomis išbūti, o ne bėgti“, – atvirauja ji.
Apie tai, kaip svarbu pasirūpinti savimi net paprasčiausiais būdais, Gailė suprato persikėlusi į Madridą, kur šiuo metu studijuoja.
„Kartais jautiesi prastai ir atrodo, kad kažkas labai negerai, o paskui pasirodo – tiesiog neisimiegojai. Aš gyvenau bute, kur už sienos nuolat gręžė – po savaitės jaučiausi išvargusi, nervinga, negalėjau nei mokytis, nei kurti. Tik kai išsimiegojau ir pavalgiau, viskas stojo į vietas. Tada supratau: tokį gyvenimą, kokį jauti, tokį ir kuri“, – pasakoja aktorė.
Aktorė pabrėžia, kad vienišumas – vienas skaudžiausių jausmų. „Jautiesi nesuprastas, galvoji, kad esi vienintelis su tokiomis emocijomis. O dar sunkiau, kai kartą paprašęs pagalbos išgirsti „ne“. Bet aš vis tiek išdrįsau prašyti toliau – ir gavau pagalbos. Žmonės yra, jie klausosi“, – sako G. Butvilaitė, kuriai Madride gyvenanti lietuvė pasiūlė apsistoti jos namuose.
Gailė tiki, kad vienas svarbiausių dalykų, padedančių jaustis geriau – pokalbis. „Kalbėtis yra baisu, bet tai tikrai gelbėja. Kai kas nors tau pasako: „taip, aš tave suprantu“, visa nervų sistema atsipalaiduoja, gyvenimas tampa kitokios kokybės“, – sako ji.
G. Butvilaitė taip pat akcentuoja, kad emocinė sveikata prasideda nuo bazinių dalykų: poilsio, miego, maisto, fizinio aktyvumo ir saugumo jausmo. Tik tada galima galvoti apie santykius, ribas ir gilesnius emocinius sluoksnius.
„Kai kažkas iš šių pagrindų išsibalansuoja – labai sunku funkcionuoti kaip žmogui. Bet kai jaučiamės saugūs ir pailsėję, viskas keičiasi“, – priduria ji.
„Tele2“, kaip ilgametis „Jaunimo linijos“ rėmėjas, šiemet prisijungia prie jau penktus metus vykdomos nacionalinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“, ir kviečia kartu atkreipti dėmesį į psichinę bei emocinę sveikatą.