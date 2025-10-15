Lrytas Premium prenumerata tik
Po beveik dviejų dešimtmečių drauge iširo Dariaus Kasparaičio santuoka

2025 m. spalio 15 d. 11:34
Lrytas.lt
Iširo ledo ritulininko Dariaus Kasparaičio (52 m.) santuoka. Skirtingais keliais pasuko jis ir jo žmona, buvusi Švedijos krepšininkė Lisa Carrol.
Apie skyrybas pranešė naujienų portalas Delfi.lt.
Santuoka nutrūko po beveik dviejų dešimtmečių kartu. Per septyniolika metų drauge pora susilaukė penkių vaikų.
Ilgą laiką gyvenimą Darius kuria už Atlanto, Majamyje.
Primename, kad D. Kasparatis iškovojo tris olimpinius medalius, dukart tapo pasaulio jaunimo čempionu.
Anksčiau jis yra sakęs, kad nors gyvena JAV, vis dėlto širdyje jaučiasi tikras lietuvis ir itin ilgisi gimtosios šalies bei Elektrėnų – miesto, kuriame gimė.
Dar praėjusiais metais Darius atviravo, kad gyvena svajonių gyvenimą: turi namą prie jūros, žmoną, vaikus, todėl gali mėgautis susikurta gerove.
„Gyvenimas toks trumpas – reikia mėgautis juo, turėti meilę, rūpintis žmogumi, kuris yra šalia. Aš tikrai gyvenu svajonių gyvenimą“, – tada kalbėjo jis.
