Būrys žinomų žmonių atvyko į ypatingus Magdalenos Sabalės surengtus pusryčius

Per rytinį pasibuvimą buvo galima išgirsti ne tik galybę kūrybinių sumanymų, padedančių įvairiems prekių ženklams išsiskirti iš minios, bet ir Magdalenai skirtų gimtadienio sveikinimų.
Žvelgiant pro vitrininius langus į Neries upę, negali nematyti krentančių lapų, tačiau besikeičiantis sezonas atneša ir naujų vėjų, kuris yra būtinas, siekiantiems tobulėjimo: į sostinės centre įsikūrusį viešbutį „AC Hotel by Marriott Vilnius“ rinkosi nuomonės formuotojai, reklamos užsakovai, rinkodaros guru ir idėjų kupini kūrybininkai.
Į verslo pusryčius atvyko Indrė Kavaliauskaitė, Inidė Jasnauskaitė, Laura Bagdžiūnaitė, Inga Žuolytė, Vaida Gudonytė, Ieva Swan, Dovilė Tiriūtė, Milita Daikerytė, Simona Albavičiūtė-Bandita, Dalia Belickaitė, Laurynas Suodaitis, Gintarė Pietutytė, Simona Brazdžionytė ir kt.
„Personal“ agentūros organizuotame renginyje netrūko įdomių pasakojimų, profesionalių įžvalgų ir įtraukiančių diskusijų. Visa agentūros komanda daug dėmesio skyrė renginio programai, kuri ne tik suburtų, bet ir sudomintų prie išskirtinumo pratusią bendruomenę.
Magdalena patikino, kad nebe pirmą sykį organizuojami verslo pusryčiai jai – daugiau nei renginys. Tai – ir puiki galimybė visiems susitikti gyvai, užmegzti pokalbį ir išgirsti netikėčiausias įžvalgas, kurios skatina mąstyti plačiau ir veikti drąsiau.
„Rudens sezonas reklamos pasaulio atstovus įsuka į vis spartesnį ritmą, nes projektų kiekiai auga, todėl natūralu, jog šis laikotarpis kupinas įvairiausių reklaminių kampanijų: nuo „Back to the City“, „Back to School“, iki Helovyno ir „Black Friday“. O kur dar visus metus vainikuojanti šventinė kalėdinė komunikacija.
Daugelis klientų varžosi tarpusavyje, kuris gi pirmasis nugrėbs didžiausią šaukštą dėmesio, pasiekdamas geriausius pardavimų rezultatus. Tačiau mums, kūrybininkams, šiuo laikotarpiu kyla daug iššūkių, kaip komunikacijos kampaniją padaryti ne tik matomą, bet ir įtraukiančią: kaip išsiskirti iš gausos, ir reklama sukurti ilgalaikę vertę, o ne bereikalingą triukšmą.
Nuolat apie tai mąstydama šį renginį noriu dedikuoti kūrybiškumui, nes originalios kūrybinės idėjos reklamai ir leidžia tapti įsimintinai. Kuria emocinį ryšį su vartotoju, skatina lojalumą“, – mintis dėstė M.Sabalė.
„Personal“ įkūrėja pasidžiaugė, kad gana ankstyvą rytą susirinko toks didelis būrys klausytojų, mat agentūros filosofija visada buvo gyvas ryšys su žmonėmis.
„Tik mezgant realius santykius su bendruomene, gali sukurti ir įtakingus projektus. Matyti, kaip sparčiai pildosi verslo pusryčių gretos – geriausia gimtadienio dovana“, – priimdama gėlių puokštes ir sveikinimus, susirinkusiems dėkojo Magdalena.
Į viešbutį atvykusių svečių laukė net dvi pranešėjos: kūrybinio biuro „Austėjos efektas“ viena įkūrėjų Austėja Jablonskytė-Žalė ir festivalio „Kanų liūtai“ atstovė Lietuvoje Gabrielė Burbienė.
„Laikais, kai gali prasukti beveik viską, reklama turi būti labai gera pramoga, kad ją norėtųsi žiūrėti ir girdėti. Tendencijos – puiku, bet labai dažnai įsimintiniausia reklama yra ta, kuri sulaužo ne tik tendencijas, bet ir taisykles: nes užvis svarbiausia yra gebėjimas būti aktualiam“, – apie „Kanų liūtų“ diktuojamas reklamos tendencijas pasakojo rinkodaros specialistė G.Burbienė.
Ilgametę stilistės patirtį turinti A.Jablonskytė-Žalė per gyvenimą prisidėjo prie daugiau nei šimto, šalyje populiariausių leidinių viršelių, o dabar efektą kuria su komanda organizuodama išskirtinius įmonių ir asmeninius renginius. Prieš auditorija Austėja kalbėjo apie patirtis, išskirdama dešimt teiginių, kurie visuomenei efektyviai perteikia norimą žinutę: „Ar įmanoma suintriguoti šiuolaikinį žmogų? Tikrai taip, jeigu moki paliesti jo emocijas, sukurdamas naujas patirtis. Tokias, kurios įsimena ilgam.“
