Domantas Sabonis su žmona neria į netikėtą verslą

Socialiniuose tinkluose atsirado dar nedidelis, tačiau jau sekėjų ratą renkantis profilis.
Nurodoma, kad spalio 14 debiutavo poros Napa Valley vynų prekės ženklas pavadinimu „Ones by Sabonis“.
„Sukurta tiems, kurie vertina retumą labiau nei gausą. Tai ne tik vynas, kurį galima gerti, bet ir gyvenimo svarbiausių įvykių ženklas“, – skelbė Saboniai.
Visai neseniai pora surengė ir prekinio ženklo pristatymo šventę, į kurią sukvietė artimiausius bičiulius.
„Dėkojame už didžiulę paramą ir susidomėjimą mūsų naujausiu produktu. Negalime sulaukti, kol atkimšite butelius ir pradėsite švęsti. Į sveikatą!“, – džiaugėsi pora.