Fausta Marija Leščiauskaitė išsikraustė pas uošvius ir parodė, kaip gyvena: „Nesiryžtumėte?“

Fausta Marija ieškojo, kur laikinai galėtų išsinuomoti būstą, tačiau abu suprato, kad sprendimas čia pat.
M.Simaičio tėvai juos priėmė atviromis durimis ir net užleido savo lovą.
Šmaikščiu vaizdo įrašu žinoma moteris pasidalijo instagrame. Ji papasakojo, koks gi tas gyvenimas pas uošvius.
„Sako, anyta – velnio pramanyta, bet mano atveju taip nėra. Taigi, mes su Matu priėmėm... kontraversišką sprendimą kelioms savaitėms išsikraustyti pas mano uošvius, mano vyro tėvus.
Ir įsivaizduokit, jie buvo tokie mieli ir malonūs mums, kad netgi užleido savo miegamajį tam, kad mes su vaiku greta turėtume vonią.
Tai aš nežinau sau natūralesnio būdo, kaip jiems atsidėkoti, nei tuo, kad kiekvieną dieną juos stebinti kažkuo skanaus.
Tai dabar mes su Matu eisime ir išvirsime jiems ceremoninės kakavos arba tiesiog tiršto, gero, karšto šokolado.
Tad einam kartu ir tuo pačiu kviečiu sekti, ką mes jiems gaminsime rytoj“, – pasakojo Fausta Marija ir parodė visą kakavos gaminimo procesą.
Po vaizdo įrašu pasipylė komentarai, kuriuose sekėjai gyrė Faustą Mariją originalumu ir jaukiu pasakojimu. Tiesa, buvo ir tokių, kurie šmaikščiai pastebėjo: „Draugai norėjo greičiau susitaupyti būsto pradiniam įnašui. Galvojo vienoj nuomos pagyvens pas tėvus. Man atrodo mėnesį ištvėrė“.
„Negaliu pasakyt, kad nesibaiminu šito scenarijaus. Vis tiek suaugę žmonės turi savo taisykles, įpročius. Bet pradžia gera!“ – atsakė moteris.
Naujienų portalui Lrytas Fausta sakė, kad šiuo metu jų būste vyksta remonto darbai.
„Nusivylėme, kokie maži dabar parduodami butai, o milijono neturime, tai nusprendėme dar truputį pasididinti savąjį ir persitvarkyti taip, kad labiau tiktų gyvenimui su vaiku. Ir ta proga nusprendėm surizikuoti kelias savaites apsistojant pas vyro tėvus. Kol kas čia geriausias sprendimas, toks pilnatviškos šeimos jausmas ir palengvėjimas auginant mažą vaiką, Gal nebenorėsim išeiti“, – šypsojosi ji.
